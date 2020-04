2 công an ở Đà Nẵng hi sinh: Về nhà thôi các anh ơi, các anh đã mệt rồi...

Đêm trắng của Công an Đà Nẵng "Đau buồn quá em ơi" - thượng tá Phan Minh Mẫn, trưởng Công an quận Sơn Trà, buồn nói. Thượng tá Mẫn cho biết từ tối qua ngay khi nhận tin, thiếu tướng Vũ Xuân Viên - giám đốc Công an TP Đà Nẵng - đã lãnh đạo Công an TP có mặt để chia sẻ, động viên cán bộ, chiến sĩ. Suốt đêm, lực lượng Công an TP, Công an Sơn Trà đã truy tìm và tạm giữ, lấy lời khai 8 đối tượng đều trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ.