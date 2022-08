19 nam, nữ bay lắc trong quán karaoke "đang sửa chữa"

Công an Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke New York (292 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) có dấu hiệu tổ chức sử dụng, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Công an quận Hoàn Kiếm đã lập kế hoạch triệt phá tụ điểm này.

Khoảng 4h30 ngày 15/8, tổ công tác của Công an quận Hoàn Kiếm tiến hành kiểm tra quán karaoke New York. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại phòng 1 có 19 người (9 nam, 10 nữ) đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, công an đã thu giữ 13,611 gam MDMA, 3 vỏ túi trà dâu "nước vui" chứa ma túy và nhiều đồ vật liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Nhóm thanh niên bay lắc tại quán karaoke bị lực lượng chức năng phát hiện (Ảnh: Công an Hà Nội).



Sau đó, Công an quận Hoàn Kiếm đã đưa những người này cùng tang vật về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Tiến hành xét nghiệm nhanh phát hiện 13/19 người dương tính với ma túy. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm tạm giữ đối với 4 người.

...

Cụ thể, 4 người này gồm: Phạm Thị Thu Phương (41 tuổi, ở Nam Định) - là chủ cơ sở kinh doanh karaoke) có hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy; Trần Thị Thêu (32 tuổi, ở Hà Nội); Mai Việt Hoàng (25 tuổi, ở Hà Giang); Đinh Thị Thu Thủy (32 tuổi, ở Hà Nội) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Nội).



Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phương, Công an quận Hoàn Kiếm thu giữ thêm 22,881 gram MDMA.

Được biết, cơ sở kinh doanh karaoke New York chưa đủ điều kiện về đảm bảo an ninh trật tự và đã bị UBND quận Hoàn Kiếm, UBND phường Chương Dương ra thông báo yêu cầu ngừng hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, cơ sở vẫn hoạt động chui, đóng cửa ngoài và mở cửa ngách để đón khách.

Chủ cơ sở còn niêm yết trước cửa quán dòng thông báo: "Quán đang sửa chữa tạm dừng không đón khách" nhằm che giấu hành vi, tránh việc kiểm tra của lực lượng chức năng.

Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

