160 triệu từ tấm lòng vàng đến với gia đình bị bà “hoả” ghé thăm

ố tiền trên được các đơn vị, đoàn thể: Quỹ Cứu trợ Hà Tĩnh; UB MTTQ huyện Hương Sơn; bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh; các cấp uỷ, chính quyền, UB MTTQ, đoàn thể xã Sơn Trung và các nhà hảo tâm tích cực kêu gọi quyên góp trong những ngày qua.

Trước đó, vụ hoả hoạn vào lúc 9h20 ngày 14/4, khiến ngôi nhà của vợ chồng bà Lê Thị Hảo (SN 1971), ở thôn Mỹ Sơn, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Nguyên nhân là do chồng bà Hảo, ông Trần Xuân Lý (SN 1969, bị bệnh tâm thần) không kiểm soát được hành vi đã làm cháy. Thời điểm đó chỉ có một mình ông Lý ở nhà, bà Hảo đi làm ngoài đồng, con cái đi làm ăn xa.

Nhà báo Phan Xuân Hồng (áo trắng - Uỷ viên BBT Người Đưa Tin Pháp luật) đại diện các nhà hảo tâm trao số tiền 40 triệu đồng cho gia đình bà Hảo.

Phát hiện ngôi nhà bà Hảo bị cháy, người dân sống xung quanh đã tập trung dập lửa, đồng thời thông báo tới lực lượng phòng cháy chữa cháy. Nhận được tin báo, cấp uỷ, chính quyền xã; đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an, Điện lực huyện Hương Sơn và người dân đã có mặt kịp thời để ứng cứu, dập tắt đám cháy.

May nhờ mọi người đến kịp thời nên ông Lý được đưa ra ngoài an toàn, không ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, do được làm bằng gỗ, chất liệu dễ cháy, nên sau hơn 1 giờ đồng hồ bén lửa, ngôi nhà 3 gian cùng tất cả các vật dụng đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Nghe người thân báo tin, bà Hảo tất tả chạy về. Chứng kiến cảnh ngôi nhà cháy bừng bừng, bà Hảo vật vã trong đau đớn, như người mất hồn.

Bác sĩ Nguyễn Đình Thiện, Giám đốc bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh cùng ban lãnh đạo trao quà cho gia đình bà Hảo.

Được biết, hoàn cảnh của gia đình bà Hảo cực kỳ khó khăn, thuộc hộ cận nghèo, số tiền nợ để chữa chạy bệnh tật cho ông Lý bao nhiêu năm qua vẫn còn chưa trả hết, ngôi nhà là tài sản có giá trị duy nhất của họ.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền và nhân dân địa phương đã tích cực quyên góp được 160 triệu đồng. Đặc biệt, bệnh viện Tâm thần tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp khám và cấp lại sổ quản lý điều trị bệnh tâm thần tại cộng đồng cho ông Trần Xuân Lý (do trong lúc hoả hoạn đã làm cháy sổ), đồng thời tặng quà, cấp thuốc điều trị bệnh... Những nghĩa cử cao đẹp trên đã góp phần tiếp thêm động lực để gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên sớm ổn định cuộc sống.

Tác giả: Quốc Hoàn

Nguồn tin: Tạp chí Người Đưa Tin