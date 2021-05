15 nam nữ tụ tập "bay lắc" tại Karaoke Thiên Đường bất chấp dịch

Trước đó, vào rạng sáng ngày 26/5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Kim Bảng phối hợp với Công an xã Thi Sơn kiểm tra đột xuất, phát hiện nhóm đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và “bay lắc” tại phòng hát của quán Karaoke Thiên Đường do Lương Công Thoại (SN 1970) trú tại thôn 3, xã Thi Sơn (Kim Bảng) cầm đầu.

Cơ quan Công an lấy lời khai các đối tượng và tang vật vụ án.

Tại hiện trường và qua khám xét, cơ quan Công an thu giữ 3 vỏ túi nilon chứa chất bám dính màu trắng (nghi là ma túy); 1 túi nilon bên trong chứa chất bột màu trắng dạng tinh thể nghi là Ketamine; 3 túi nilon chứa 9 viên nén màu đỏ và các hạt tinh thể màu trắng (nghi là ma túy) cùng nhiều vật dụng để sử dụng ma túy; gần 30 triệu đồng và các tang vật có liên quan. Qua test nhanh tất cả các đối tượng trên đều dương tính với ma túy.

Hiện, Công an huyện Kim Bảng đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng, gồm Lương Công Thoại; Nguyễn Trung Kiên và Nguyễn Ngọc Phú để điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng còn lại về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

