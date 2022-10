13 đối tượng trút giận khiến 1 người chết oan ức ở An Nhơn

Sáng 30-10, Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Xuân Dương (16 tuổi; ngụ xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn) cùng 10 thanh thiếu niên ở địa phương để điều tra hành vi tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, gây hậu quả nghiêm trọng.

Một vụ hỗn chiến kinh hoàng giữa 2 nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn thị xã An Nhơn làm 1 người chết

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do có mâu thuẫn từ trước nên Nguyễn Xuân Dương hẹn qua mạng xã hội với Nguyễn Minh Thuận (17 tuổi; ngụ xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn) để "huyết chiến". Theo lịch hẹn, ngày 19-10, Dương cầm đầu, rủ thêm 12 đối tượng khác chuẩn bị hung khí gồm dao, mã tấu, mác để giao chiến với nhóm Thuận.

Sau đó, nhóm Dương tập trung tại xã Nhơn Thọ rồi điều khiển xe máy, rồ ga, mang theo hung khí, hò hét để tìm nhóm của Thuận, làm mất an ninh trật tự trên nhiều tuyến đường ở thị xã An Nhơn. Trong quá trình đi tìm Thuận, Dương liên tục gọi điện nhưng Thuận trả lời đang ở huyện Phù Cát (Bình Định). Nghĩ nhóm mình bị Thuận lừa nên Dương càng ra sức tìm kiếm.

Khi đến địa bàn phường Bình Định, thị xã An Nhơn, gặp nhóm thanh thiếu niên khác không hề có mâu thuẫn nhưng nhóm của Dương vẫn sử dụng hung khí rượt đuổi, đánh. Bị tấn công bất ngờ, nhóm thanh thiếu niên này liền bỏ chạy tán loạn. Trong đó, Hứa Phan Anh Tuấn (16 tuổi; ngụ phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn) nhảy xuống hồ nước trốn rồi chết đuối.

