12 thanh niên phê ma tuý, “bay lắc” dưới tầng hầm biệt thự

Trai gái bị phát hiện sinh hoạt bầy đàn, tập thể để sử dụng ma tuý dưới tầng hầm căn biệt thự



Trung tá Nguyễn Trung Kiên - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm ma tuý Công an TP.Đà Lạt, cho biết, từ công tác nghiệp vụ, phát hiện địa điểm các đối tượng sử dụng ma tuý và được sự chỉ đạo từ lãnh đạo Công an thành phố, 0h25 phút ngày 4/6, Đội cảnh sát ma tuý Công an TP.Đà Lạt phối hợp với Công an phường 3 đã tiến hành kiểm tra tầng hầm của 2 căn biệt thự số A32, A33 thuộc Khu nghỉ dưỡng Golden Hills Đà Lạt phát hiện tại 2 phòng, 12 đối tượng (6 nam, 6 nữ) đang “bay lắc”

Hiện trường Công an bắt quả tang các đối tượng sử dụng ma tuý tổng hợp



Tại hiện trường, Cảnh sát ma tuý phát hiện 2 nhóm thanh niên đang sử dụng đèn chiếu tia lazer, loa,... bay lắc.

Cụ thể, căn biệt thự A33 có 4 nam, nữ; căn biệt thự A32 có 8 nam, nữ đang sử dụng trái phép chất ma tuý với đầy đủ dụng cụ hỗ trợ, kích thích. Tang vật thu giữ tại 2 căn phòng là 2 ly nước chứa chất ma túy, 1 và một viên thuốc lắc, 2 đĩa sứ có chứa chất tinh thể màu trắng, các ống hút và thẻ nhựa để tán ma tuý.

Nhóm đối tượng thuê 2 phòng trong căn tầng hầm thứ 2 của khu biệt thự cao cấp nhằm lẩn trốn Công an nhưng vẫn bị phát hiện

...



Đối tượng Đỗ Văn Thành (24 tuổi, ngụ thị trấn Đinh Văn, H.Lâm Hà) ngoài hành vi sử dụng ma tuý còn có hành vi tàng trữ ma tuý. Bước đầu, Cơ quan Công an xác định, Lương Xuân Tùng (27 tuổi, ngụ tỉnh Yên Bái) là người đã mua chất ma túy, thuê phòng cho cả nhóm tổ chức sử dụng.

Ngay trong đêm, 12 đối tượng thuộc hai nhóm đã bị Công an TP.Đà Lạt tạm giữ, lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra. Công an bước đầu xác định, có 7 người ngoại tỉnh, các huyện lân cận Đà Lạt 3 người và 2 người tại Đà Lạt.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Đà Lạt tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ.

Tang vật Công an thu giữ



Tác giả: Ngọc Hà

Nguồn tin: congan.com.vn