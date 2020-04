11 thanh niên nam, nữ hát karaoke, nhảy múa cùng ma túy lúc 0h

Công an bắt quả tang những thanh niên hát karaoke sử dụng ma túy - Ảnh: MẠNH TRƯỜNG

Sáng 4-4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thượng tá Phạm Trường Sơn - trưởng Công an TP Tam Kỳ, Quảng Nam - cho biết cơ quan này vừa phát hiện nhiều thanh niên dương tính với chất ma túy tại quán karaoke tại địa phương này bất chấp lệnh tạm đình chỉ hoạt đông dịch vụ karaoke của tỉnh này giữa mùa dịch COVID- 19.

Theo thông tin ban đầu, lúc 0h cùng ngày Công an TP Tam Kỳ đã bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Big Big World, phường An Sơn, TP Tam Kỳ do ông N.T.D. (50 tuổi) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong 2 phòng hát của quán karaoke này có 11 thanh niên nam, nữ đang tổ chức nhảy múa, hát karaoke và có sử dụng ma túy trái phép, qua test nhanh có 10 người dương tính với chất ma túy.

Công an lập biên bản những người sử dụng ma túy - Ảnh: MẠNH TRƯỜNG

Theo công an, cơ sở này tổ chức hoạt động rất tinh vi, bên ngoài đóng cửa, tuy nhiên khách quen liên hệ qua điện thoại sẽ được phục vụ.

Công an TP Tam Kỳ đã lập biên bản xử lý hành chính đối với những người sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an cũng đã lập biên bản xử lý hành chính chủ cơ sở kinh doanh hành vi không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ nơi công cộng, để đối tượng khác lợi dụng cơ sở dử dụng trái phép chất ma túy.

Trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động hoạt động kinh doanh karaoke. Tuy nhiên cơ sở kinh doanh karaoke vẫn lén lút hoạt động để các đối tượng sử dụng ma túy.

Tác giả: LÊ TRUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ