10 thanh niên 'phê' ma túy trong quán karaoke ở Hà Tĩnh

Chiều 20/2, trả lời VTC News, Thượng tá Phan Ngọc Tố, Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện và bắt giữ 10 thanh niên đang sử dụng ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: BHT)

"Nhận được thông tin của quần chúng, đơn vị nhanh chóng phối hợp với phòng ma túy Công an tỉnh triển khai lực lượng bắt quả tang 10 đối tượng đang sử dụng ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn", Thượng tá Tố nói.

Theo Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên, vào khoảng 19h40 ngày 19/2, Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ ập vào kiểm tra quán karaoke ở thôn Tân Hải (xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên).

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 10 thanh niên (gồm 6 nam, 4 nữ), trú tại huyện Cẩm Xuyên, thành phố Hà Tĩnh và các tỉnh Bắc Giang, Hà Nội đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 2 miếng viên nén màu xanh (nghi ma túy) và các dụng cụ để sử dụng ma túy.

Hiện 10 thanh niên đang bị tạm giữ hành chính để điều tra, làm rõ vụ việc.

