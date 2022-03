1 triệu lít xăng không rõ nguồn gốc ở Nghệ An được nhập từ đâu?

Trưa 25/3, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị vừa phát hiện 01 triệu lít xăng dầu không rõ nguồn gốc, trị giá gần 30 tỷ đồng.

Con tàu mà lực lượng Công an phát hiện 1 triệu lít xăng E5 không rõ nguồn gốc

Theo đó, vào sáng ngày 23/3/2022, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH Tân Xuân (có địa chỉ khối 2, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An).

Quá trình khám xét, Công an Nghệ An phối hợp với Thuỷ đoàn 1, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an bắt giữ tàu Xuân Sơn 05 ở cảng biển Cửa Lò (TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) vận chuyển 1 triệu lít xăng E5, trị giá gần 30 tỷ đồng.

...

Qua kiểm tra, tất cả số xăng trên đều không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận số xăng trên được mua từ các tàu không rõ nguồn gốc ở vùng biển gần phao số 0.

Khám xét trụ sở công ty, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động buôn bán xăng dầu có dấu hiệu nghi vấn.

Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: Báo Giao Thông