Xác nữ không đầu, không tay dưới lớp mùn cưa vạch mặt kẻ sát nhân bí ẩn

Theo hồ sơ vụ án, chiều 7/1/2011, anh công nhân vệ sinh môi trường đi vào bãi đất trống ở khu chợ Đầm Triều, phường Quán Trữ, quận Kiến An, TP Hải Phòng thì thấy lấp ló dưới lớp mùn cưa một đôi chân người lộ ra… nên đã hô hoán. Sau đó, người dân kinh hãi khi phát hiện đó là một xác chết không đầu, không tay… Nhận được tin báo, Công an quận Kiến An, CATP Hải Phòng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua sơ bộ xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi giết người vô cùng dã man (Ảnh minh họa, nguồn internet)