Vụ nữ nhân viên nhà thuốc bị h/ành h/ung: Gia đình đối tượng đánh người xin lỗi, muốn bồi thường

Liên quan đến vụ việc chị O. (SN 2000), nhân viên nhà thuốc Long Châu tại địa chỉ số 184, đường Nguyễn Công Trứ (phường Tân Giang, TP.Hà Tĩnh) bị nam khách hàng hành hung gây nhức nhối dư luận, mới đây Trung tá Trần Quốc Quang - Trưởng Công an phường Tân Giang cho biết, đơn vị đang chờ kết quả giám định thương tích của nạn nhân để xử lý vụ việc, theo nguồn tin trên báo Lao Động.

Trung tá Quang thông tin thêm, Công an tỉnh đã chỉ đạo điều tra, xử lý nghiệm vụ việc này theo quy định.

Phía gia đình đối tượng hành hung chị O. đã đến nhà nạn nhân để xin lỗi và muốn thỏa thuận bồi thường song gia đình nạn nhân chưa chấp nhận.

Chị O. bị khách hàng lao vào quầy thuốc, đấm đá túi bụi.

Trước đó trên MXH lan truyền đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại cảnh nam khách hàng đến nhà thuốc, thái độ hung hãn, cầm một chai nước dí vào mặt chị O., sau đó hành hung nữ nhân viên. Sự việc xảy ra tối 18/2.

Chị O. chia sẻ, nguồn cơn dẫn đến vụ việc là do trước đó, người đàn ông vào nhà thuốc mua một chai nước. Lát sau, người này quay lại và nói bị dị ứng gây ngứa sau khi uống chai nước. Đối tượng cầm chai nước ép chị O. uống. Khi nữ nhân viên từ chối thì bị vị khách đấm đá túi bụi vào mặt, đầu.

Bị đánh, người phụ nữ yếu ớt không thể chống cự. Chị O. bị sưng phù nề vùng mặt, bầm tím, đau đầu, choáng váng và phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, đã xuất viện hôm 24/2. Nữ nhân viên đã trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Người đàn ông trên đã từng có hành vi tương tự với nhân viên của cửa hàng khác thuộc cùng hệ thống Long Châu trên địa bàn phường Bắc Hà (TP.Hà Tĩnh) vào năm 2022.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn