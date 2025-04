Vợ bị bắt vì cùng nhân tình lái xe ô tô đâm chồng rồi bỏ chạy

Your browser does not support the video tag.

Một người phụ nữ và nhân tình của cô đã bị bắt vì cố ý giết chồng bằng cách cố tình lái xe ô tô cán qua người anh ta ở Gwalior, Madhya Pradesh, Ấn Độ.

Người đàn ông tên Anil Pal, đã bị chiếc SUV Maruti Suzuki Brezza kéo lê gần 50 mét, dẫn đến thương tích nghiêm trọng.

Vụ việc ban đầu có vẻ là một vụ bỏ chạy sau tai nạn nhưng đã có bước ngoặt lớn sau khi đoạn clip và lời khai của nạn nhân xuất hiện. Vụ việc xảy ra vào ngày 21/3, thuộc thẩm quyền của đồn cảnh sát Jhansi Road ở thành phố Gwalior.

Người đàn ông bị vợ và nhân tình lái xe cán trúng.



Vụ án có hướng đi mới sau khi Anil xuất viện và đã đệ đơn khiếu nại vợ mình là Rajni Pal và người tình của cô là Mangal Singh Kushwah. Anh tuyên bố rằng cặp đôi này đã âm mưu giết mình.

...

Theo báo cáo, Anil Pal, người điều hành một cửa hàng văn phòng phẩm, đã kết hôn với Rajni Pal vào năm 2016. Cặp đôi có 3 người con - 2 con gái và 1 con trai. Mọi thứ có vẻ bình thường cho đến khi Rajni bắt đầu thường xuyên đến nhà mẹ đẻ của cô, thường là với lý do xung đột. Anil nghi ngờ và phát hiện ra mối quan hệ lâu dài của Rajni với người hàng xóm bên ngoại của cô là Mangal Singh Kushwah, được cho là bắt đầu trước khi họ kết hôn.

Vào ngày 20/3, Rajni rời khỏi nhà và nói rằng cô bị đau bụng và nói rằng sẽ đi điều trị. Khi cô không trở về vào lúc 6h tối, Anil đã đi tìm và phát hiện cô bước ra khỏi chiếc xe Brezza màu xanh tại bến xe buýt.

Khi Anil cố gắng đối đầu với họ để dừng xe, cặp đôi này bị cáo buộc đã cố tình cán qua anh ta và kéo lê trên đường.

Người qua đường đã báo cảnh sát và Anil đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Sau khi hồi phục, anh đã đến gặp chính quyền và nộp đoạn clip mà camera giám sát ghi lại, yêu cầu công lý. Sau khi điều tra và xác minh đoạn phim, cảnh sát xác nhận rằng vụ việc thực sự là một vụ cố ý giết người.

Sau một tháng tìm kiếm, Cảnh sát Gwalior đã bắt giữ cả Rajni và Mangal Singh Kushwah. Những người bị cáo buộc hiện đã bị tạm giam để xét xử.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn