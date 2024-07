"Tú ông" môi giới mại dâm trẻ em với giá 3,5 triệu đồng/lượt

Công an TP Hà Nội vừa cho biết Công an quận Ba Đình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn An (32 tuổi, quê huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Hữu Huy (19 tuổi, quê thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) về tội Môi giới mại dâm. An còn bị cơ quan điều tra khởi tố thêm tội Chứa mại dâm.

Hai bị can tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội



Chiều 5-7, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Ba Đình kiểm tra một nhà nghỉ ở phường Liễu Giai, bắt quả tang một đôi nam nữ đang mua bán dâm. Trong quá trình làm việc với những người liên quan, Công an quận Ba Đình xác định An là người môi giới với giá 3,5 triệu đồng/lượt.

...

Tại trụ sở công an, Đỗ Văn An khai đang điều hành đường dây gồm 15 gái bán dâm, trong đó có 4 người chưa đủ 16 tuổi, một người chưa đủ 18 tuổi.

Mở rộng điều tra, Công an quận Ba Đình đã bắt giữ người hỗ trợ môi giới, chở gái bán dâm giúp An là Nguyễn Hữu Huy.

Tác giả: Ninh Cơ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động