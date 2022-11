Thi thể không đầu và hành trình "mò kim đáy bể" truy tìm kẻ sát nhân

Ngày 5/8/2013, người dân tại xóm Vị Khe, xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, như mọi khi đi làm nương từ sáng sớm. Trong màn sương mờ ảo, một người đàn ông dắt bò ngửi thấy có mùi gì đó rất bất thường trên con đường đất liên thôn.

"Đánh hơi" đến nơi phát ra mùi nồng nặc nhất, ông nhìn trước ngó sau rồi bàng hoàng phát hiện một vật thể giống người ở ta-luy đường. Sau khi nhìn kỹ, người này nhận ra đây đúng là thi thể một người nhưng... mất đầu.

Hiện trường

Vụ việc lập tức được trình báo đến cơ quan chức năng sở tại. Nhận thấy tính chất vụ án là cực kỳ nghiêm trọng, Công an huyện Mèo Vạc báo cáo lên Công an tỉnh Hà Giang. Những cán bộ điều tra kinh nghiệm nhất của công an tỉnh được cử xuống hiện trường để có những đánh giá nhanh nhất về vụ án.

Tại nơi phát hiện thi thể nạn nhân, cảnh sát xác định người tử vong là nam giới, tử thi mất phần đầu và thể hiện rõ vết cắt ở cổ, trên cơ thể cũng xuất hiện một số vết thương khác. Phần thi thể còn lại chưa có dấu hiệu bị phân hủy nên cơ quan chuyên môn nhận định nạn nhân mới bị sát hại trong khoảng vài giờ trước.

Thi thể ông M. được phát hiện tại con đường đất liên thôn. (Ảnh minh họa).



Khám xét xung quanh hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy một xe máy hiệu Honda nhưng không có biển kiểm soát, nghi là của nạn nhân. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Qua công tác trưng cầu giám định vân tay, danh tính của thi thể được xác định là ông T.A.M. (SN 1971, trú huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang).

Ngay khi có thông tin về nạn nhân, một tổ công tác tìm về nơi sinh sống của ông M. để thu thập thông tin. Nhiều câu hỏi mà tổ công tác phải làm rõ lúc này là tại sao ông M. bị giết ở Mèo Vạc? Nạn nhân có mâu thuẫn với ai không? Có đời sống hàng ngày như thế nào, quan hệ với những ai?...

Với tinh thần khẩn trương, các điều tra viên xác định ông M. công việc chính là xe ôm nhưng có nghề "tay trái" là thu mua bò để bán cho các nhà buôn ở huyện Yên Minh. Người đàn ông này được nhận xét là hiền lành, chăm chỉ, không gây hiềm khích hay có mâu thuẫn với ai. Lai lịch của nạn nhân cũng hoàn toàn trong sạch, không tệ nạn, nợ nần, công việc làm ăn ổn định.

Những dữ liệu trên giúp lực lượng chức năng loại bỏ khả năng ông M. bị giết để trả thù cá nhân, giải quyết mâu thuẫn... Thế nhưng, câu hỏi lớn lúc này của các điều tra viên là tại sao nạn nhân bị sát hại dã man đến vậy? Lý do gì khiến hung thủ phải cắt bỏ, phi tang một phần thi thể nạn nhân?

Tiếp tục khai thác từ gia đình của ông M., cảnh sát có thông tin quan trọng. Ngày 4/8, nạn nhân đi xe máy rời khỏi nhà nhưng không nói mục đích với ai. Khi đi, ông M. cầm theo một số tiền mặt. Tuy nhiên, số tài sản này không còn ở hiện trường.

...

Nghi vấn về một vụ án "Giết người", "Cướp tài sản" xuất hiện trong phán đoán của lực lượng chức năng. Khi đã có định hướng về vụ án, cảnh sát lập tức tiến hành truy xét, dựng nhân thân đối tượng gây án.

Khó khăn

Nạn nhân bị sát hại lúc nửa đêm, tại khu vực vắng vẻ, lại ở vùng cao tỉnh Hà Giang. Vì vậy, vụ án không có nhân chứng. Công tác rà soát đối tượng gây án của lực lượng chức năng lúc này chẳng khác nào "mò kim đáy bể". Tuy nhiên, không một điều tra viên nào nản lòng khi một người dân đã bị sát hại dã man như vậy.

Các đối tượng cộm cán, có tiền án, tiền sự, cờ bạc, nghiện ma túy trên địa bàn huyện Mèo Vạc nằm trong diện nghi vấn, phải bị xác minh lịch trình trong khoảng thời gian nạn nhân bị sát hại. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy điểm đáng nghi nào từ hàng chục đối tượng được sàng lọc.

Bên cạnh công tác rà soát đối tượng nghi vấn, lực lượng chức năng cũng tỏa đi khắp xã Nậm Ban để hỏi người dân liệu họ có thông tin gì liên quan đến nạn nhân hay vụ án. Kết quả thu thập được là một số người vào ngày 4/8 có thấy ông M. đi loanh quanh xã để hỏi mua bò.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường một vụ án. (Ảnh minh họa).



Mặc dù vậy, lượng thông tin trên vẫn quá ít ỏi và mơ hồ để Công an tỉnh Hà Giang có thể bóc gỡ, làm sáng tỏ vụ án. Suốt hơn một tháng sau đó, quá trình điều tra đi vào bế tắc dù phạm vi rà soát được mở rộng, các biện pháp nghiệp vụ được triển khai đồng loạt.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, dựa vào những dữ liệu đã có, ông M. có thể bị sát hại khi đang đi hỏi mua bò tại huyện Mèo Vạc. Qua xác minh, nạn nhân không quen ai ở xã Nậm Ban nên có thể ông M. bị đối tượng lạ mặt giết, cướp tài sản.

Nhận định này cũng chỉ là một trong vô số các trường hợp, giả thuyết mà lực lượng chức năng đưa ra để xác minh, sàng lọc để thu hẹp phạm vi, xác định hướng điều tra.

(Còn nữa)

Tác giả: Hải Nam

Nguồn tin: Báo Dân Trí