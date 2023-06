Rủ người đâm bạn nhậu trọng thương từ tranh cãi hơn thua lúc ăn uống

Ngày 25/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Đạt (SN 2004, ngụ xã Phú Đức) và Nguyễn Hữu Phúc (SN 2001, ngụ xã Tân Phú, cùng huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) để điều tra, làm rõ về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Nạn nhân là Võ Nhật Trường (SN 2004, ngụ xã Tiên Long, huyện Châu Thành) là bạn nhậu thường ngày với hai đối tượng.

Theo điều tra, khoảng 20 giờ ngày 11/2, Trường cùng nhóm bạn tổ chức nhậu tại một quán ở xã Tân Phú (huyện Châu Thành), trong đó có Đạt là bạn thân và thường hay chơi chung với nhau. Tiệc rượu kéo dài, cả nhóm đều ngà ngà hơi men.

Sau một lúc lời quan tiếng lại, Trường và Đạt mâu thuẫn do tranh cãi với nhau chuyện bên ngoài cuộc vui. Bực tức, Trường dọa đánh Đạt trên đường đi về.

Không chịu thua, Đạt liền điện thoại báo tin cho Phúc và kêu mang dao đến để “xử” Trường ngay tại quán. Dù không liên can, thế nhưng Phúc lại nhiệt tình nhanh chóng cầm dao và MBH chạy đến cùng Đạt lao vào đánh Trường.

... Đạt tại cơ quan điều tra

Phúc nghe đọc lệnh tạm giữ

Phúc đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người Trường khiến nạn nhân trọng thương. Trường ngay sau đó được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau nhiều tháng nhập viện điều trị, Công an đã đưa Trường đi giám định tỷ lệ thương tật với kết quả là 23%, đồng thời gia đình nạn nhân yêu cầu xử lý hình sự. Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam hai đối tượng liên quan.

