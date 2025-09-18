Nhân viên ngân hàng đầu tư dịch vụ mại dâm kiếm lời rồi bị lừa, kéo theo 2 đồng nghiệp hầu tòa

3 nhân viên Ngân hàng VIB tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI

Theo đó, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Anh Khương (35 tuổi, cựu nhân viên Ngân hàng VIB) 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tòa cũng tuyên phạt Lê Nguyễn Nhật Thi (32 tuổi, cựu giao dịch viên Ngân hàng VIB), Bùi Thị Thanh Ngân (41 tuổi, cựu kiểm soát viên Ngân hàng VIB) 2 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Mắc bẫy chiêu chuyển tiền đầu tư nhận lãi

Theo cáo trạng, vào ngày 18-2-2024, Nguyễn Anh Khương sử dụng ứng dụng TikTok, truy cập trang web với nội dung kết nối hẹn hò rồi tải ứng dụng “Phố Đèn Đỏ” về điện thoại di động, đăng ký tài khoản để sử dụng.

Sau đó, nhân viên chăm sóc khách hàng (không rõ nhân thân, lai lịch) tư vấn Khương nộp tiền theo hướng dẫn để nâng cấp thành tài khoản vip, đồng thời đưa ra các chính sách để sử dụng dịch vụ mại dâm, vừa có thể đầu tư kiếm lợi nhuận nên Khương đồng ý.

Lúc 14h51 ngày 19-2-2024, Khương chuyển 578.000 đồng vào tài khoản Nguyễn Minh Học tại Ngân hàng Vietcombank. Khoảng 10 phút sau, Khương nhận lại được số tiền 635.800 đồng. Sau nhiều lần chuyển tiền - nhận tiền thì đến 15h48 cùng ngày, khi Khương chuyển 12,345 triệu đồng thì không nhận lại được tiền về tài khoản.

Sau khi phản hồi lại với nhân viên thì được thông báo hệ thống bị lỗi, cần phải nạp thêm tiền để chỉnh sửa lỗi hệ thống. Khương chuyển 29,6 triệu đồng vào tài khoản chỉ định nhưng vẫn không nhận được tiền lãi.

Vào sáng 20-2-2024, theo yêu cầu của các đối tượng (không rõ họ tên, địa chỉ), Khương tiếp tục chuyển 59,9 triệu đồng. Sau đó, với lý do Khương thực hiện không đúng theo hướng dẫn nên các đối tượng yêu cầu Khương nộp tiếp 59,9 triệu đồng để khắc phục và cam kết sẽ hoàn trả cả gốc và lãi toàn bộ số tiền đã nộp.

Nhờ đồng nghiệp nộp khống tiền để 'sửa lỗi hệ thống'

Lúc này, Khương không có đủ tiền, do Khương là nhân viên Hội sở Ngân hàng VIB có quen biết từ trước với Lê Nguyễn Nhật Thi - giao dịch viên - nên Khương nảy sinh ý định đến Ngân hàng VIB Phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương nhờ nhân viên ngân hàng thực hiện các giao dịch nộp tiền khống vào tài khoản của Khương để sử dụng chuyển theo yêu cầu của nhân viên ứng dụng “Phố đèn đỏ”.

Vào khoảng 13h ngày 20-2-2024, Khương đến Ngân hàng VIB Phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương. Tại đây, Khương nói với Thi do có việc gấp cần tiền để đầu tư nên Khương nhờ giao dịch viên làm thủ tục nộp tiền mặt vào tài khoản của Khương nhưng Khương không thực hiện nộp tiền.

Thi nói với Khương việc này phải trao đổi trực tiếp với Bùi Thị Thanh Ngân - kiểm soát viên của phòng giao dịch, nên Khương đến nhờ Ngân đồng ý cho Thi thực hiện nộp khống tiền vào tài khoản Ngân hàng VIB của Khương.

Để được Thi và Ngân giúp đỡ, Khương hứa hẹn sau khi nhận được tiền nộp khống thì trong vòng 15 phút sẽ nhận lại được tiền từ việc đầu tư, Khương sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền đã nộp khống cho Thi và Ngân để đảm bảo việc kết quỹ ngày.

Đồng thời, mặc dù không có sổ tiết kiệm tại các ngân hàng BIDV và VPBank nhưng Khương đã đưa thông tin gian dối với Thi, Ngân là Khương có gửi sổ tiết kiệm tại ngân hàng BIDV và VPBank nhưng chưa tới thời hạn rút, trường hợp không nhận được tiền thì Khương sẽ rút tiền từ sổ tiết kiệm để bù lại. Thi và Ngân đồng ý thực hiện nộp tiền khống vào tài khoản của Khương.

Từ khoảng 13h đến 15h cùng ngày, Thi và Ngân thực hiện thủ tục nộp khống 739,4 triệu đồng từ quỹ giao dịch hằng ngày của Ngân hàng VIB cấp cho Phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương.

Đối với hành vi Nguyễn Anh Khương bị các đối tượng chưa rõ lai lịch là nhân viên ứng dụng “Phố đèn đỏ” chiếm đoạt 843,7 triệu đồng, nộp tiền để tìm kiếm "bạn tình" và nhận tiền lãi từ các khoản tiền nộp vào, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục xác minh.

