Người đàn ông đi xe đạp xe ngược chiều trên cầu Nhật Tân, tông vào ô tô tử vong

Ngày 17-9, Công an phường Hồng Hà (TP Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông cầu Nhật Tân (Hà Nội) khiến 1 người tử vong.

Thời điểm ngay trước khi người đàn ông đi xe đạp ngược chiều trên cầu Nhật Tân tông vào xe ô tô. Ảnh cắt từ camera hành trình xe ô tô

Chiếc xe đạp bị biến dạng sau vụ tai nạn. Ảnh: Tuấn Linh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 18 phút ngày 17-9, xe ô tô mang BKS 30L-026.xx đang di chuyển theo hướng Hà Nội đi sân bay Nội Bài trong làn đường sát dải phân cách, nơi cho phép tốc độ tối đa 90 km/giờ. Khi đang di chuyển bình thường, chiếc xe ô tô bất ngờ bị người đàn ông đi xe đạp đi ngược chiều ở làn đường này tông phải. Sau cú va chạm mạnh, người đàn ông đi xe đạp tử vong tại chỗ, 2 phương tiện hư hỏng.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phối hợp cùng Công an phường Hồng Hà giải quyết vụ tai nạn.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang xác định nhân thân của người đàn ông đi xe đạp, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Ninh Cơ



Nguồn tin: Báo Người Lao Động

