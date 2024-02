Miền Bắc nồm ẩm, sương mù kéo dài đến bao giờ?

Những ngày qua, miền Bắc chìm trong tình trạng nồm ẩm, mưa phùn, thời tiết ấm dần. Đặc biệt, từ ngày 2/2, sương mù dày đặc bao phủ nhiều khu vực đô thị ở Hà Nội gây cản trở đến đời sống sinh hoạt. Độ ẩm tăng cao, chất lượng không khí tiếp tục ở ngưỡng nguy hại khi sương mù dày, bụi bẩn không thể khuếch tán.

Ngày 3/2, tình trạng này vẫn diễn ra ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dù vậy, thời tiết trong hôm nay ở nhiều nơi tại miền Bắc có cải thiện hơn, nền nhiệt tăng nhanh. Trời hửng nắng về trưa và chiều, độ ẩm vẫn ở ngưỡng cao khiến nồm ẩm tiếp diễn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo hiện tượng sương mù, mưa phùn khả năng kéo dài đến hết ngày 4/2.



Ngày 5/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh cường độ yếu. Hình thái này khiến trời mưa nhỏ, nền nhiệt giảm, độ ẩm cũng giảm.

...

Ngay sau đó, không khí lạnh tăng cường vào ngày 8-9/2 (tức 28-29 tháng Chạp) giúp miền Bắc kết thúc tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Lúc này, nồm ẩm có thể chấm dứt.

Thời tiết Tết Nguyên đán năm 2023 dự báo trời rét do đón không khí lạnh mạnh, Vùng núi khả năng rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C, thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C.

