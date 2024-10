Lũ trên sông Nhật Lệ, Quảng Bình vượt mức lịch sử năm 1983, miền Trung mưa lớn tới 30-10

Trung tâm huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) sáng 28-10 - Ảnh: T.LOAN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng nay (28-10), khu vực từ nam Hà Tĩnh đến Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến rất to. Cục bộ có nơi trên 200mm như Lâm Thủy (Quảng Bình) 325mm, Hồ Kim Sơn (Hà Tĩnh) 243mm…

15.000 nhà dân ở Quảng Bình bị ngập lụt

Mưa lớn ở Quảng Bình khiến lũ trên sông Kiến Giang ở Lệ Thủy lên nhanh trong hôm qua.

Theo dữ liệu từ hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam của Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), trong đêm qua và sáng nay, tại thượng nguồn sông Kiến Giang (trạm Kiến Giang, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy), lũ đang rút nhanh. Lúc 11h sáng nay, mực nước tại trạm Kiến Giang xuống mức dưới báo động (BĐ)2 khoảng 0,58m.

Còn tại trạm Lệ Thủy (thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy) trong đêm qua và sáng nay vẫn dao động (lúc lên lúc xuống) ở mức trên BĐ3 khoảng 1m (thấp hơn mức lũ lịch sử năm 2020 khoảng 1,2m).

Còn sông Nhật Lệ, đoạn qua thành phố Đồng Hới sáng nay đang có xu hướng lên. Lúc 11h sáng, mực nước tại trạm Đồng Hới lên mức 2,11m, trên BĐ3 là 0,11m. Cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1983 (2,05m) là 0,06m.

Hình ảnh cuối của thanh niên vào vùng lụt giúp dân sau bão Trà Mi, bị nước cuốn tử vong

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, đến 6h sáng 28-10, bão số 6 và mưa lũ hoàn lưu sau bão làm 1 người chết tại Quảng Bình và 4 người bị thương tại Quảng Nam.

Có 295 nhà hư hỏng, tốc mái, 15.199 nhà ngập, trong đó Quảng Bình có hơn 15.000 nhà và hiện vẫn đang ngập.

Về nông nghiệp có 431ha hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng, 1.018 cây xanh đô thị bị gãy đổ, 71 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi và 332ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

...

Về giao thông có 37 vị trí trên quốc lộ 9B (Quảng Bình), đường Hồ Chí Minh (Quảng Trị) bị sạt lở, ngập một số vị trí ngầm tràn trên các quốc lộ 9B, 9C, 15 (Quảng Bình), 15D (Quảng Trị) và nhiều tuyến đường tỉnh, đường liên xã thuộc các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Đến sáng 28-10, các tuyến đường, ngầm tràn tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cơ bản đã rút nước, giao thông bình thường.

Về thủy lợi có 950m kè, kênh mương bị hư hỏng, khoảng 8,6km bờ biển ở Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị xói lở.

Từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế mưa kéo dài đến 30-10

Sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão Trà Mi) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng.

Dự báo trong sáng và chiều nay, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng đông đông bắc suy yếu và tan dần.

"Tuy nhiên tình hình mưa lớn ở các tỉnh từ nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, gió mạnh và sóng lớn ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông còn diễn biến phức tạp" - cơ quan khí tượng cảnh báo.

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 28 đến đêm 29-10, từ nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 100-200mm, có nơi trên 350mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Ngày và đêm 30-10, từ nam Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 28-10 ở Nam Bộ và Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Mưa lớn khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Tác giả: CHÍ TUỆ

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ