Không thực hiện cam kết, Bắc Hải Việt Nam bị nêu tên trên hệ thống đấu thầu quốc gia

Mới đây, Công ty cổ phần Bắc Hải Việt Nam – doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung ứng kim loại, vật tư và thiết bị công nghiệp – vừa bị đưa vào danh sách nhà thầu không thực hiện cam kết tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thông tin này được đăng tải công khai ngày 27/1/2026 bởi Tổng Công ty Giấy Việt Nam – Công ty TNHH, liên quan đến một gói thầu cung cấp thiết bị kỹ thuật.

Công ty cổ phần Bắc Hải Việt Nam bị công khai “bội tín” được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Ảnh chụp màn hình)



Theo nội dung công bố, Bắc Hải Việt Nam là nhà thầu trúng gói thầu Cung cấp 23 mục vòng bi cho mô tơ điện, tuy nhiên đã không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng, không ký kết hợp đồng theo quy định. Hành vi này thuộc trường hợp vi phạm được quy định tại khoản 4, Điều 34 Nghị định 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ về đấu thầu.

Từ kết luận của chủ đầu tư, doanh nghiệp bị công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với tư cách nhà thầu không thực hiện cam kết trong đơn dự thầu. Đồng thời, chức năng chào giá trực tuyến của Công ty cổ phần Bắc Hải Việt Nam bị khóa trong thời hạn 6 tháng, tính từ ngày công khai thông tin vi phạm.

Hồ sơ kinh doanh của Bắc Hải Việt Nam

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Bắc Hải Việt Nam được thành lập năm 2008, trụ sở đăng ký tại số 4, ngõ 388 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội. Doanh nghiệp do ông Đỗ Văn Hiệu (sinh năm 1983, trú tại quận Nam Từ Liên, Hà Nội) làm người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc điều hành.

Bắc Hải Việt Nam giới thiệu là nhà phân phối, cung cấp hàng nghìn sản phẩm công nghiệp từ nhiều thương hiệu. (Ảnh chụp màn hình)



Hiện nay, Bắc Hải Việt Nam có vốn điều lệ 26,8 tỷ đồng, với 4 cổ đông góp vốn gồm: Đỗ Văn Hiệu, Đỗ Xuân Vũ, Nguyễn Huy Hiệu và Trần Văn An. Ngành nghề hoạt động chính của doanh nghiệp được giới thiệu là cung ứng, phân phối sắt thép, vật liệu xây dựng và vật liệu hoàn thiện cho các công trình dân dụng và công nghiệp.

...

Bên cạnh hoạt động thương mại truyền thống, Bắc Hải Việt Nam cũng giới thiệu tham gia lĩnh vực thương mại điện tử, cung cấp nền tảng mua sắm trực tuyến cho các sản phẩm công nghiệp. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, danh mục sản phẩm trên nền tảng này bao gồm hơn 40.000 sản phẩm chính hãng từ khoảng 1.000 thương hiệu, hỗ trợ vận chuyển trên phạm vi toàn quốc.

Ngoài ra, Bắc Hải Việt Nam cho biết đang phân phối nhiều dòng thiết bị đo lường và kiểm tra kỹ thuật như: máy đo đa chức năng Kimo MP210 sử dụng trong lĩnh vực sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí (HVAC); máy đo PCE EM-882 tích hợp các chức năng đo ánh sáng, độ ồn, độ ẩm và nhiệt độ; máy đo đa năng Testo 435-1 phục vụ lĩnh vực HVAC và IAQ. Đây đều là các thiết bị thường xuất hiện trong danh mục mua sắm của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và dự án công nghiệp.

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong khoảng 5 năm gần đây, Công ty cổ phần Bắc Hải Việt Nam đã tham gia 50 gói thầu trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong tổng số các gói thầu đã tham gia, doanh nghiệp trúng 12 gói, trượt 21 gói, 16 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng của Bắc Hải Việt Nam, bao gồm cả trường hợp tham gia với tư cách độc lập và liên danh, đạt khoảng 5.943.680.803 đồng. Tuy nhiên, theo thống kê, toàn bộ giá trị trúng thầu này đều đến từ vai trò nhà thầu độc lập, doanh nghiệp không ghi nhận giá trị trúng thầu nào với tư cách liên danh.

Dữ liệu cũng cho thấy, Bắc Hải Việt Nam không có gói thầu trúng theo hình thức chỉ định thầu; không có gói thầu có kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng không có thông báo mời thầu; cũng không ghi nhận gói thầu có kết quả lựa chọn nhà thầu không liên kết kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Về mức độ cạnh tranh giá, tỷ lệ chào giá thấp nhất của doanh nghiệp từng ghi nhận ở mức 39,89% tại một gói thầu có công bố giá dự toán. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của các gói thầu có đủ dữ liệu đạt khoảng 84,57%.

Xét theo địa bàn, sau sáp nhập đơn vị hành chính, Bắc Hải Việt Nam từng tham gia đấu thầu tại nhiều địa phương như: Cần Thơ (13 gói), TP.HCM (11 gói), Phú Thọ (6 gói), Quảng Trị (3 gói), Hải Phòng, Vĩnh Long, Đồng Nai, Đà Nẵng, Lâm Đồng (mỗi địa phương 2 gói) cùng một số tỉnh khác như Thanh Hóa, Đắk Lắk, Hưng Yên, Tây Ninh, Lào Cai, An Giang, Đồng Tháp.

Trước thời điểm sáp nhập địa giới hành chính, doanh nghiệp từng tham gia đấu thầu tại Hậu Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Trà Vinh, Đồng Nai và một số gói thầu không xác định rõ địa phương.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn