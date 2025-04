Hai mẹ con đi xe máy bị xe tải tông tử vong tại chỗ

Your browser does not support the video tag.

Clip hiện trường tai nạn.

Tối 10-4, Công an phường Linh Xuân, TP Thủ Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường tai nạn.



Hơn 19 giờ, xe tải mang biển số tỉnh Bình Dương chạy trên đường Hoàng Cầm (Quốc lộ 1k trước đây), hướng cầu vượt Linh Xuân đi tỉnh Bình Dương. Khi vừa qua đèn tín hiệu giao thông đoạn ngã ba chùa Cao Đài, thuộc phường Linh Xuân thì va chạm với xe máy do người phụ nữ chở một trẻ em.

Hai người trên xe máy ngã xuống đường, bị xe tải cán qua tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, xe máy bị kẹt dưới gầm xe. Tai nạn cũng khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Ngay sau đó, Công an phường Linh Xuân cùng lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP HCM đến hiện trường.

Trưa nay, một tai nạn cũng xảy ra trên đường Hoàng Cầm khiến một phụ nữ bị thương.

