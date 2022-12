Hà Tĩnh tạm đình chỉ loạt cơ sở vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp kiểm tra lối thoát hiểm tại các cơ sở kinh doanh karaoke.

Ngày 20/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 14.360 cơ sở thuộc diện quản lý về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH). Trong đó, 932 cơ sở do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) quản lý; 2.064 cơ sở do Công an huyện quản lý và 11.364 cơ sở do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.

Từ ngày 15/10 đến 15/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng với đại diện chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn toàn tỉnh. Đối tượng thuộc diện kiểm tra gồm: Các cơ sở đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cơ sở có quy mô lớn, tập trung đông người, có tính nguy hiểm cháy, nổ cao như khách sạn, cơ sở kinh doanh Karaoke, các khu dân cư, nhà nhiều tầng, chợ, trung tâm thương mại…

... Các đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở sản xuất kinh doanh có điều kiện trên địa bàn.



Lực lượng chức năng đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 479 trường hợp với 587 hành vi vi phạm, xử phạt hơn 2 tỷ đồng; đình chỉ hoạt động 1 cơ sở; tạm đình chỉ hoạt động 11 cơ sở và 105 cơ sở tự nguyện dừng hoạt động.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, vào dịp cuối năm, nguy cơ cháy nổ tăng cao, do vậy, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCCC-CNCH khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy nổ.

