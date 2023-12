Hà Tĩnh: Phát hiện 4 nam, 3 nữ đang sử dụng chất m.a t.ú.y trái phép tại quán Karaoke

Tin Hà Tĩnh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can về tội Tổ chức sử dụng ma túy theo Điều 255, BLHS.