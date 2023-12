Triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

Các đối tượng trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Thường Xuân phát hiện, trên địa bàn có một nhóm đối tượng đi làm ăn xa về quê có nhiều biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy, nên đã lập án đấu tranh.

Bằng các nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra xác minh, Công an huyện Thường Xuân đã phối hợp với Công an các đơn vị địa phương, lần lượt bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, do Lô Văn Luân (SN 1990, ở huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) cầm đầu, thu giữ 4g heroin, 3 xe máy, 8 điện thoại di động.

Ngoài Lô Văn Luân, 7 đối tượng bị bắt giữ trong đường dây này gồm: Vi Văn Mỹ (SN 1995, ở huyện Quế Châu, tỉnh Nghệ An), Hà Văn Thành (SN 1991, ở huyện Quế Phong), Hủn Vi Phương (SN 1983, ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An); Trần Minh Chiến (SN 1995, ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh); Lương Ngọc Tú (SN 2002), Lữ Văn Sao (SN 2000) và Vi Văn Nam, đều ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

