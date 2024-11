Hà Tĩnh: Người dân bất an vì xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải 'quần thảo' ngày đêm

Your browser does not support the video tag.

Video xe có có dấu hiệu quá khổ, quá tải kéo đứt cả dây điện của người dân

Theo phản ánh của người dân sống dọc tuyến đường huyện lộ 46 trên địa bàn xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, thời gian gần đây, mỗi ngày tuyến đường này phải “oằn mình” cõng hàng chục lượt xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải, xe chất đầy vật liệu xây dựng lao vun vút nhưng việc che chắn thành thùng xe không đúng quy định, đang là nỗi bất an của người dân nơi đây.

Anh Nguyễn Quang Hải, một người dân sinh sống trên địa bàn xóm Đại Lợi, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ cho biết: “Gia đình tôi ở ngay cạnh đường huyện lộ 46, nhiều tháng nay, ngày càng có nhiều chiếc xe tải lớn di chuyển vào tuyến đường này. Hằng ngày, hằng đêm, bà con chứng kiến cảnh lái xe tải lớn cứ lao vun vút. Khi chúng tôi đưa, đón con đi học mỗi ngày rất bất an vì nhiều xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải hoạt động rầm rộ trên tuyến đường qua cổng trường học mầm non và tiểu học. Chỉ cần một sơ suất nhỏ có thể sẽ dẫn đến tai nạn ngay. Bên cạnh đó, tình trạng xe tải chất cao vật liệu xây dựng không được che chắn cẩn thận làm rơi đất, đá xuống đường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng có giải pháp kiểm tra, xử lý để người dân yên tâm khi lưu thông trên đường”.

Xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải hoành hành trên đường huyện lộ 46, đoạn qua xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

“Tuyến đường này vừa mới được đầu tư khang trang, sạch đẹp nhưng ngày nào cũng vậy, những đoàn xe nối đuôi nhau cả ngày lẫn đêm chạy ầm ầm làm cho cuộc sống người dân bị đảo lộn. Hoạt động của những chiếc xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải không chỉ gây ô nhiễm về khói bụi, ô nhiễm tiếng ồn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, mà còn khiến tuyến đường vừa mới được đầu tư bị tàn phá, xuống cấp. Những chiếc xe này đi chiếm gần hết lòng đường. Vừa rồi, xe tải lớn có dấu hiệu quá khổ còn kéo đứt cả đường dây điện của người dân”, anh Đinh Sỹ Đại bức xúc nói.

Theo người dân ở xã Thanh Bình Thịnh, tuyến đường huyện lộ vốn yên bình, nay xuất hiện nhiều xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải "đại náo" ngày, đêm, những vấn đề như bụi bặm, ô nhiễm tiếng ồn, mất ATGT... khiến cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của bà con bị đảo lộn, luôn nơm nớp lo sợ. “Chúng tôi kiến nghị các cấp chính quyền địa phương và các ban, ngành có liên quan sớm vào cuộc giải quyết tình trạng xe quá khổ, quá tải để những chiếc xe được coi là “hung thần” xa lộ tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, tránh gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân”, người dân xã Thanh Bình Thịnh đề nghị.

Theo ghi nhận của phóng viên, mỗi ngày có hàng chục chuyến xe hoạt động một cách ngang nhiên cả ngày lẫn đêm, khiến nhiều người dân xã Thanh Bình Thịnh rơi vào tình trạng bất an, lo sợ. Những đoàn xe này di chuyển từ đường 15 xuống, rẽ ngang qua tuyến huyện lộ 46 này để lên đường cao tốc. Bên cạnh đó, còn có những chiếc xe có dấu hiệu quá tải chở vật liệu xây dựng, che đậy không cẩn thận làm đất đá rơi vãi, cát bụi tung tóe…

Liên quan đến sự việc này, đại diện chính quyền xã Thanh Bình Thịnh (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) thông tin: Địa phương cũng đã nhiều lần làm tờ trình kiến nghị lên huyện mà vẫn chưa giải quyết được.

Dân khổ vì xe quá tải "quần thảo" suốt ngày đêm

“Chúng tôi rất tiếc vì tuyến đường huyện lộ 46 này vừa được đầu tư mới khang trang, sạch đẹp vẫn chưa bàn giao mà tình trạng xe chạy nhanh, chạy ẩu vẫn xảy ra thường xuyên”, vị lãnh đạo chính quyền xã Thanh Bình Thịnh nói.

Theo vị lãnh đạo xã Thanh Bình Thịnh, những chiếc xe này chủ yếu là xe chở đất cát quanh các huyện; xe chở hàng ở trên huyện Hương Khê về theo đường Quốc lộ 15 xuống để ra đường cao tốc. Hiện Quốc lộ 15 bị gãy một cây cầu ở chợ Giấy nên họ cấm xe trọng tải chạy qua, những chiếc xe này lại rẽ vào đường huyện lộ 46 này để lên cao tốc nên rất phức tạp. Ngoài chạy nhanh, chạy ẩu ra thì trọng tải cũng là một vấn đề đáng nói.

Xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải tiềm ẩn nguy cơ gây tại nạn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh.

“Tuyến đường huyện lộ 46 đã được cắm biển 10 tấn trên trục ở đầu đường và điểm cầu nhưng những chiếc xe tham gia giao thông vẫn chưa chấp hành. Tới đây, địa phương sẽ tiếp tục đề xuất lên huyện để các phương tiện tham gia giao thông tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, tránh gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân”, lãnh đạo chính quyền xã Thanh Bình Thịnh cho biết thêm.