Hà Tĩnh: Cử tri bức xúc vì dàn xe khủng chở đất cát gây ô nhiễm, nguy cơ tai nạn náo động đường quê

Phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân nhận được nhiều ý kiến phản ánh của người dân xã Thạch Ngọc (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) về việc cuộc sống của họ bị đảo lộn, bởi xuất hiện “đoàn xe vua” tung hoành dọc tuyến đường liên xã đi qua địa bàn xã này.

Theo người dân nơi đây, thời gian gần đây, xuất hiện dàn xe biển số 37 của tỉnh Nghệ An với các logo “Thanh Tuấn”, “Bình Minh” chở cát phục vụ công trình cao tốc có trọng tải lớn gây ô nhiễm, đe dọa các hạng mục cầu, đường dân sinh.

Tình trạng xe tải chở đất, cát xuất hiện ngày càng nhiều, mỗi ngày tuyến đường này có hàng trăm lượt xe tải với trọng tải lớn chạy qua lại nườm nượp, bụi bay mù mịt. Tình trạng này khiến người dân nơi đây vô cùng lo lắng đến an toàn giao thông, nhất là đối với trẻ em. Vì bị bụi và tiếng ồn tra tấn, nhiều gia đình đã phải đóng kín cửa để ngăn bụi bay vào nhà.

Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến đường liên xã này có nhiều cầu cống biển ghi trọng tải chỉ 13 tấn, thế nhưng những đoàn xe đầu kéo, xe 4 chân chở đầy cát vẫn băng băng đi qua.

Từng đoàn xe tải trọng tải lớn nối đuôi nhau vô tư đi qua tuyến đường liên xã có biển trọng tải 13 tấn. Ảnh: Xuân Sinh



Chị Trần Thị Lý (xã Thạch Ngọc), cho biết xe tải chở đất, cát chạy trên đường gây bụi làm ảnh hưởng đến môi trường, cuộc sống của người dân. Mỗi lần xe chạy qua, người dân phải đứng nép vào lề chứ không dám đi vì sợ.

“Nhiều gia đình phải căng bạt để hạn chế bụi bay vào nhà. Tội nhất là học sinh đi trên đường, bụi bám trắng cả áo quần”, chị Lý cho biết.

Cũng theo người dân nơi đây, hằng ngày lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Thạch Hà vẫn tuần tra trên tuyến đường này, tuy nhiên tình trạng xe chở đất, cát có dấu hiệu quá tải, xe làm rơi vãi đất cát vẫn không được xử lý triệt để.

“Chúng tôi lo lắng một thời gian nữa những cây cầu trên tuyến đường này sẽ bị hư hỏng. Biển báo ghi rõ cầu có trọng tải 13 tấn mà những chiếc xe 4 chân chở đầy cát nặng hàng chục tấn thì ung dung băng qua”, một người dân xã Thạch Ngọc phản ánh thêm.

Những đoàn xe đầu kéo là nỗi ám ảnh của người dân khi đi qua tuyến đường liên xã nối Thạch Thanh đến xã Thạch Ngọc. Ảnh: Xuân Sinh



Ông Nguyễn Hồng Thanh, Chủ tịch UBND xã Thạch Ngọc cho biết, trên địa bàn có dự án đường cao tốc đi qua. Người dân địa phương cũng có nhiều ý kiến về vấn đề bụi bặm, môi trường. Địa phương cũng đã mời đơn vị thi công về làm việc, yêu cầu cam kết tưới nước để hạn chế vấn đề ô nhiễm bụi bặm.

Đoàn xe đi qua để lại bùn đất rơi vãi như thế này. Ảnh: Xuân Sinh



“Mùa nắng này tưới thì lầy lội, không tưới thì bụi. Xã cũng đã nhắc nhở rất nhiều lần rồi. Đường này là đường liên xã, huyện đã đưa vào đường công vụ phục vụ cho cao tốc. Họ có cam kết nếu sau này đường xuống cấp thì họ phải chịu trách nhiệm. Người dân đề xuất với xã là phải tưới nước thường xuyên để khỏi bụi, còn về quá tải thì chúng tôi không có thẩm quyền. Chúng tôi cũng đã có ý kiến lên lực lượng Cảnh sát giao thông để họ xử lý”, ông Nguyễn Hồng Thanh cho biết.

Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát và thông tin kết quả giải quyết vụ việc nói trên đến bạn đọc và cử tri cả nước.

