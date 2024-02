Dự báo thời tiết 5 ngày Tết

Ảnh minh họa (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Khu vực Bắc Bộ

Từ đêm 9-11/2 (từ đêm 30 tháng Chạp đến mùng 2 Tết) có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ cao nhất: 18-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ C, vùng núi 10-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Từ ngày 12-14/2 (từ mùng 3 đến mùng 5 Tết) có mưa vài nơi; sáng có sương mù và sương mù nhẹ, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có khả năng xuất hiện mưa phùn vào sáng ngày 14/2; trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C, riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ có nơi trên 26 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh

Từ đêm 9-11/2 (từ đêm 30 tháng Chạp đến mùng 2 Tết) có mưa vài nơi; riêng đêm 9/2 ở Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa rải rác. Trời rét.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C.

Từ ngày 12-14/2 (từ mùng 3 đến mùng 5 Tết) có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 9-11/2 (từ đêm 30 tháng Chạp đến mùng 2 Tết) có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông. Trời rét.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ C.

Từ ngày 12-14/2 (từ mùng 3 đến mùng 5 Tết) có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 9-11/2 (từ đêm 30 tháng Chạp đến mùng 2 Tết) phía Bắc có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông; phía Nam ít mưa, ngày trời nắng.

Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 24-27 độ C; phía Nam 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 20-22 độ C; phía Nam 23-25 độ C.

Từ ngày 12-14/2 (từ mùng 3 đến mùng 5 Tết) ít mưa, ngày trời nắng.

Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 27-29 độ C; phía Nam 29-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 21-23 độ C; phía Nam 23-26 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

Từ đêm 9-14/2 (từ đêm 30 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) ít mưa, ngày trời nắng.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C.

Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 9-14/2 (từ đêm 30 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) ít mưa, ngày trời nắng; miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

