Đánh vợ, người đàn ông bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 31/7, UBND huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) ra quyết định xử phạt anh T.M.K (SN 1991, trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) số tiền 7,5 triệu đồng.

Anh K. bị xử phạt do đánh vợ. Cụ thể, 9h ngày 24/6 anh này có hành vi đánh đập, gây thương tích cho vợ là T.T.T.L. Nguyên nhân được xác định do 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn khi đang ngủ thì có khách tới gọi cửa để chơi bida tại quán của gia đình.

Nhận được đơn tố cáo của chị L., Công an thị trấn Xuân An, Công an huyện Nghi Xuân thực hiện lập biên bản, củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tại Thanh Hoá, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn cũng vừa ký quyết định về việc "xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình" đối với anh N.X.N. (SN 1989; ngụ phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn).

Theo quyết định, anh N.X.N. bị xử phạt 7,5 triệu đồng và phải xin lỗi công khai khi nạn nhân yêu cầu; buộc chi trả toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 1/7, do có mâu thuẫn với vợ là chị H.T.T.Tr., anh N.X.N. có hành vi dùng tay đánh gây thương tích cho chị Tr.. Nhận được tin báo, Công an phường Nguyên Bình đến nhà anh N. xác minh, tiến hành lập biên bản, củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định.

