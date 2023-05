Công an đang làm rõ người chồng nghiện rượu đánh vợ dã man

Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đang cử cán bộ làm rõ vụ người chồng nghiện rượu đánh vợ dã man gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Chiều 30-5, thượng tá Đoàn Văn Thuận - trưởng Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long - cho biết đang cử cán bộ làm rõ vụ người chồng nghiện rượu đánh vợ dã man, gây xôn xao mạng xã hội.

Theo thượng tá Thuận, vụ việc xảy ra vào chiều 29-5, người chồng nghiện rượu nên hôm nay cơ quan này chưa làm việc được với đương sự.

Phẫn nộ chồng nghiện rượu đánh vợ dã man ở Vĩnh Long

Trước đó, mạng xã hội Facebook đăng tải nhiều đoạn video ghi cảnh một người đàn ông cầm chổi đánh liên tiếp vào vùng đầu và thân thể của một người phụ nữ đang nằm ven con đường cạnh bờ sông.

Người đàn ông liên tục chửi bới và vung chổi đánh, người phụ nữ này khóc lóc, kêu la thảm thiết van xin. Thậm chí, có thời điểm người phụ nữ chắp tay lạy nhưng vẫn bị người đàn ông đánh, đạp vào người khiến nạn nhân té lăn xuống đất.

Kết quả sau đó khiến người phụ nữ bị thương tích ở vùng mặt, chảy máu. Vụ việc xảy ra được nhiều người chứng kiến và ghi hình lại, nhưng không ai dám vào can ngăn.

Sự việc thu hút rất nhiều người quan tâm, bình luận, chia sẻ và lên án hành động của người chồng.

Sau quá trình xác minh, Công an huyện Tam Bình xác định sự việc trên xảy ra tại xã Song Phú, huyện Tam Bình vào chiều 29-5.

"Người chồng là dân nghiện rượu nên cơ quan công an xuống nhiều lần vẫn chưa làm việc được", lãnh đạo công an huyện cho hay.

Tác giả: Chí Hạnh

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ