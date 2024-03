Đâm nhau tử vong chỉ vì đòi nợ một triệu đồng

Pháp luật

Đang trong lúc nhậu, Ngô Nhựt Quân (SN 2005, thường trú thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) bị Nguyễn Văn Ba Đô (SN 2006, trú tại xã Kiến An, huyện Chợ Mới) nhắn tin đòi nợ và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, Quân dùng dao tự chế đâm Đô tử vong. Sau đó, Quân bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tạm giữ về hành vi “Giết người”.