Đại úy công an xã h/y s/i/n/h khi tuần tra chống 'cát tặc' trên sông Cái

Khu vực xảy ra sự việc - Ảnh: PC07 Khánh Hòa

Ngày 21-3, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận đại úy Nguyễn Xuân Hải (33 tuổi), cán bộ Công an xã Diên Lâm, đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, tổ tuần tra Công an xã Diên Lâm tổ chức kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên sông Cái, đoạn qua thôn Đồng Trăn 3, xã Diên Lâm.

Trong quá trình làm nhiệm vụ trên sông, đại úy Hải không may bị đuối nước và hy sinh.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động lực lượng cùng phương tiện đến hiện trường tổ chức tìm kiếm. Đến sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể đại úy Nguyễn Xuân Hải.

Tác giả: Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ