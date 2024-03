Cô gái trẻ đang "bay lắc" cùng 4 người đàn ông tại quán karaoke

Ngày 21-3, Công an huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã hoàn tất thủ tục chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Nhóm đối tượng mua bán, tổ chức ma túy bị bắt giữ



Trước đó, vào khoảng 4 giờ ngày 7-3, Công an huyện Hải Hà kiểm tra quán karaoke 369 tại khu Quảng Điền, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng hát “VIP 1” có 5 người 4 nam, 1 nữ gồm Hoàng Văn Thắng (SN 2001), Hoàng Văn Trường (SN 1996), Hoàng Văn Thái (SN 1998), cùng trú tại thôn Cái Đước, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà; Kiều Cao Cường (SN 1985), trú tại khu Quảng Điền, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà và Tạ Thị Kiều Thư (SN 2004) trú tại khu Ghềnh Võ, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà đang sử dụng ma tuý.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều công cụ, đồ vật, tài sản liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả xét nghiệm cả 5 đối tượng dương tính với ma túy.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan Công an làm rõ đối tượng cung cấp ma tuý là Trần Văn Tuấn (SN 1993, trú tại xã Tân Bình, huyện Đầm Hà). Đây là đối tượng có tiền án về tội “Cướp tài sản”, từng trốn truy nã trong thời gian dài nên rất khó khăn trong việc bắt giữ.

Ngay trong ngày 7-3, Công an huyện Hải Hà đã bắt khẩn cấp Trần Văn Tuấn, quá trình bắt giữ đã thu giữ trên người Tuấn 1,758gam ma tuý loại Ketamine và 0,858gam ma tuý loại MDMA.

Căn cứ tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Kiều Cao Cường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thái về tội danh “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tuấn về tội danh “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Tác giả: M.M

Nguồn tin: anninhthudo.vn