Nhậu xong rủ nhau về phòng trọ tổ chức "bay lắc"

Ngày 26/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Huỳnh Giao (SN 2002, trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”; Nguyễn Thanh Phú (SN 1993) và Nguyễn Văn Thương (SN 1990, cùng trú TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Tổ công tác bắt quả tang các đối tượng sử dụng ma túy.

3 đối tượng: Giao, Phú, Thương bị khởi tố.



Tối 7/11, sau khi nhậu xong, Phú cùng Thương rủ nhau mua ma tuý đem đến phòng trọ Giao thuê tại nhà trọ “Uyên Phương” thuộc khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên để tổ chức “bay lắc” cùng Giao và 3 phụ nữ khác. Lúc này, Tổ công tác Công an TP Long Xuyên kết hợp Công an phường Mỹ Xuyên kiểm tra, bắt quả tang.

... Tang vật thu giữ.



Tang vật thu giữ gồm: 2 đĩa sứ có chứa chất ma tuý cùng nhiều dụng cụ liên quan.

Kiểm tra trong phòng, Tổ công tác tiếp tục phát hiện, tạm giữ 4 bọc ma tuý, 8 viên thuốc lắc mà Giao khai là do người bạn gửi và trên 50 bình khí bóng cười.

Qua test nhanh, Giao, Phú, Thương và 3 phụ nữ trong phòng trọ đều dương tính với chất ma tuý.



Tác giả: Tiến Tầm

Nguồn tin: cand.com.vn