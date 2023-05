Cô gái bất ngờ chặn đầu ô tô, đánh nhau với ba người đàn ông ở hồ Tây

Cô gái trẻ đạp mạnh vào đầu chiếc ô tô đang di chuyển trên phố Nguyễn Đình Thi (Hà Nội) và yêu cầu "quay xe" - Ảnh: Cắt từ clip

Sáng 18-5, mạng xã hội xuất hiện clip về một cô gái trẻ đeo tai nghe và ba lô, bất ngờ lao ra giữa đường chặn ô tô, sau đó đánh nhau với ba người đàn ông.

Video: Cô gái trẻ đang đêm chặn đầu ô tô, đánh nhau với ba người đàn ông

Theo đó, một chiếc ô tô đang di chuyển trên đường Nguyễn Đình Thi (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) - tuyến đường ven hồ Tây - thì một cô gái trẻ bất ngờ đi ra giữa đường chặn đầu một xe rồi quát lớn, yêu cầu xe này phải quay theo chiều ngược lại.

Trước sự việc trên, một người ngồi cạnh ghế lái trên ô tô định mở cửa xuống xe thì tài xế ngăn lại. Tiếp đó, cô gái trẻ lao vào đạp mạnh vào đầu ô tô rồi tiếp tục yêu cầu xe này quay đầu.

Chứng kiến sự việc, một nam thanh niên ra ngăn cản, yêu cầu cô gái trẻ dừng hành động thì bị cô này lao vào hành hung. Sự việc lên đỉnh điểm khi cô gái này đánh nhau, vật lộn với ba thanh niên ngay giữa đường.

Vụ xô xát đã khiến tuyến đường dọc hồ Tây ùn tắc.

Cô gái trẻ sau đó lao vào hành hung người đàn ông đến can ngăn - Ảnh: Cắt từ clip



Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 18-5, ông Nguyễn Đình Khuyến - chủ tịch UBND quận Tây Hồ - cho biết sự việc xảy ra vào thời điểm 21h tối 17-5, ngay số nhà 39, phố Nguyễn Đình Thi.

"Cô gái này chặn đầu xe có biểu hiện tâm lý không bình thường, rất may sự việc không gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhận được thông tin, Công an phường Thụy Khuê đã ra ngăn chặn, xử lý vụ việc và giải tán người dân tụ tập xem đánh nhau, phân luồng giao thông trên phố Nguyễn Đình Thi.

Hiện chúng tôi chưa nhận được đơn khiếu nại từ các bên liên quan nên sự việc tạm dừng lại" - ông Khuyến thông tin.

Tác giả: Phạm Tuấn



Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ