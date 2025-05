CLIP: Nhóm côn đồ mặc toàn đồ đen hung hãn đập phá quán phở

Chiều 26-5, một lãnh đạo UBND xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nhóm côn đồ đập phá 1 quán phở và xịt sơn vào 1 nhà dân.

Nhóm côn đồ mặc đồ đen đập phá quán phở



Theo vị này, sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày. Sau khi đập phá quán phở, nhóm đối tượng vào nhà người thân của chủ quán rồi xịt sơn. "Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã tổ chức truy đuổi" – lãnh đạo UBND xã Ea Đar thông tin.

Đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy 1 nhóm 7 đối tượng đi trên ô tô biển ngoại tỉnh tới đậu trước quán phở. Nhóm này mặc toàn đồ đen, đeo khẩu trang đen, đội mũ đen, giày đen. Bên cạnh đó, khi vào quán, nhóm này sử dụng gậy đánh bóng chày đập phá nhưng không hành hung người.

...

Ngoài ra, 1 đối tượng trong nhóm còn ném 2 quả (chưa rõ quả gì nhưng không phát nổ) vào trong quán.

Ngay say khi đăng tải, đoạn clip thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bình luận thể hiện sự bất bình trước hành động của nhóm người nêu trên.

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Nhóm đối tượng mặc toàn đồ đen hung hãn đập phá quán phở

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động