CLIP: Hình ảnh hiện trường và giây phút tàu va chạm xe bán tải, 5 người thương vong

Ngày 29-7, cơ quan chức năng đã xác định danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông đường sắt tại TP Biên Hòa là anh L.M.T. (23 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) và em N.V.V. (13 tuổi, ngụ TP Biên Hòa).

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Giây phút tàu va chạm xe bán tải, 5 người thương vong

Vào khoảng 20 giờ 40 phút ngày 28-7, tàu hỏa SNT5 do lái tàu Đ.H.H. (33 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam (TP Long Khánh đi TP Biên Hòa). Khi đi tới vị trí đường ngang giao cắt giữa đường sắt và đường Phạm Văn Thuận, tàu va chạm với xe bán tải biển số 60C- 597... do ông V.V.K. (49 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) điều khiển đi từ đường hẻm (không có rào chắn, thuộc phường Tân Tiến) cặp theo đường ray.

Trên xe bán tải lúc này có 4 người gồm: ông V.V.K., chị M.P.P. (42 tuổi), em N.V.V. (13 tuổi) và bà N.T.U. (55 tuổi). Do cú tông mạnh từ tàu hỏa nên xe bán tải văng vào xe rác ngay trước vị trí cổng chào hẻm 1613 và 1615 (khu phố 3, phường Thống Nhất).

Vụ tai nạn khiến anh L.M.T. (23 tuổi, nhân viên thu gom rác) và em N.V.N. tử vong tại chỗ; 3 người còn lại trên xe bán tải đã được người dân đưa đi cấp cứu.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xác minh nguyên nhân sự việc.

Tại hiện trường, nút giao cắt giữa đường sắt và đường Phạm Văn Thuận (TP Biên Hòa) có 4 hướng lưu thông.

...

Cơ quan chức năng chỉ đặt gác chắn hai hướng đường Phạm Văn Thuận và một hẻm vào chợ dân sinh phường Thống Nhất. Hẻm còn lại giao cắt với đường sắt không có gác chắn, ô tô bán tải lưu thông từ trong con hẻm này ra và xảy ra vụ việc.

Cú va chạm mạnh với tàu SNT5, phần đầu ô tô bán tải biến dạng, nát bét, túi khí chỗ ghế lái bung ra. Nhiều mảnh vỡ của xe văng xa khiến một số người đi bộ gần đó hoảng sợ, tìm cách thoát thân.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, trực tiếp ra hiện trường kiểm tra, chỉ đạo điều tra vụ việc

Chứng kiến sự việc, anh N. (ngụ TP Biên Hòa) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại, khi tàu gần đến, nhân viên gác chắn tại chốt đường sắt đã hạ đủ 3 gác chắn và chuẩn bị đón tàu. Thấy ô tô bán tải đang lao ra từ trong hẻm (hẻm giao cắt với đường sắt nhưng không có gác chắn), nhân viên trực chốt thổi còi liên tục và ra dấu hiệu dừng xe nhưng xe bán tải vẫn tiếp tục di chuyển tới dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Theo anh N, diễn tiến sự việc diễn ra quá nhanh. Lúc va chạm, ô tô đã đi qua đường ray xe lửa gần hết thân xe. Tài xế cố lái khi đã có chuông reo, thiếu quan sát xung quanh.

Đầu xe bán tải móp méo

Trong khi đó, chị T., nhân viên quán ăn trên đường Phạm Văn Thuận, cho biết lúc đó khoảng 21 giờ, chuông báo hiệu tàu chuẩn bị qua đã reo, gác chắn khác đã hạ, tàu gần đến rồi nhưng ô tô vẫn bất chấp vượt qua. Khi tàu gần qua hết đường ray thì va chạm vào đuôi ô tô. Chiếc xe xoay vòng, tông vào người nhân viên thu gom rác, tài xế bị hất tung ra khỏi xe.

Thời điểm va chạm, có một bé trai ngồi sau thùng xe bị tàu hất văng về phía trước hơn 50m, tử vong tại chỗ. Khung cảnh hỗn loạn, hầu hết các khách hàng đang ăn hủ tiếu, hột vịt lộn gần rào chắn đều tháo chạy.

Trong khi đó, nhiều người dân khác thấy xót xa khi sự việc xảy ra và lắc đầu cho rằng tài xế chạy ẩu quá.

Tác giả: Uyên Châu

Nguồn tin: Báo Người Lao Động