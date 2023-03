Clip cô giáo cắt tóc nữ sinh ngay tại lớp: Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc nói gì?

Your browser does not support the video tag.

Clip cô giao cắt tóc nữ sinh trước lớp

Ngày 22/3, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin kèm clip một cô giáo yêu cầu nữ sinh lớp 10 Trường THPT Đội Cấn (Vĩnh Phúc) đứng khoanh tay gần bục giảng rồi dùng kéo cắt một nắm tóc của nữ sinh này khiến dư luận xôn xao.

Theo nội dung clip, một nữ sinh mặc đồng phục, có bộ tóc khá dài và bị cô giáo đưa ra khiển trách trước lớp. Thậm chí, cô giáo dùng kéo để cắt tóc nữ sinh và tuyên bố "tôi sẽ không cắt đẹp mà cắt lem nhem cho các bạn biết bởi vì tôi đã nhắc từ trước, em bảo chiều nhuộm lại mà nay vẫn còn". Khi bị cô giáo cắt tóc, nữ sinh này thanh minh và cho rằng cô giáo đang cắt tóc đen”. Cô giáo tiếp tục nói: "Hôm nay tôi cắt thật xấu chứ không phải là cắt tóc vàng. Đấy là quy định rồi. Từ sau Tết Nguyên đán, nhà trường nhắc rồi mà vẫn để cụm light đấy".

Cô giáo dùng kéo cắt tóc nữ sinh. Ảnh cắt từ clip.

Ngay sau khi clip được đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận. Đa số bình luận cho rằng học sinh vi phạm nội quy nhà trường thì hãy nhắc nhở, sau đó kỷ luật và mời phụ huynh đến chứ giáo viên không có quyền xâm phạm đến cơ thể người khác.

Trước thông tin trên, tối 22/3, lãnh đạo Sở GD&Đt tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin sự việc. Hình ảnh trong clip giáo viên cắt tóc học sinh ngay tại lớp diễn ra vài ngày trước tại lớp 10A10, trường THPT Đội Cấn (huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, khi nắm được thông tin, cán bộ của sở đã xuống làm việc với lãnh đạo Trường THPT Đội Cấn, yêu cầu nhà trường làm việc với phụ huynh, học sinh liên quan và cô giáo cắt tóc của nữ sinh và có báo cáo cụ thể.

Vị này cũng cho biết thêm, sau khi có thông tin chính thức, sở sẽ đối chiếu với quy định, nội quy ứng xử trong nhà trường để có hình thức xử lý. Quan điểm của sở là không bao che, không giấu giếm thông tin, không làm ảnh hưởng đến học sinh để đảm bảo tính giáo dục trong các nhà trường. Ngày mai (23/3), sở sẽ có thông tin cụ thể.

