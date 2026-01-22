CLIP: Chuyện tình cảm động của cụ ông 73 tuổi với bạn gái quen qua mạng xã hội

Những ngày gần đây, chuyện tình của cụ ông 73 tuổi đã không quản đường sá xa xôi từ Đắk Lắk ra Sơn La để gặp người phụ nữ của đời mình gây xúc động cộng đồng mạng.

Cụ Lý Seo Lừ và bà Sùng Thị Mỵ



Đoạn clip do anh Ma Seo Lữ (30 tuổi), cháu ngoại của cụ Lý Seo Lừ (73 tuổi, ngụ xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk) đăng lên mạng xã hội. Đoạn clip chia sẻ về hành trình và câu chuyện ông ngoại khi vượt 1.500km từ Đắk Lắk ra Sơn La để gặp "bạn gái" quen qua mạng xã hội.

Anh Ma Seo Lữ cho biết ông ngoại của anh có 6 người con và tất cả đều đã lập gia đình, sinh sống tại Đắk Lắk.

Sau khi vợ mất, ông Lừ rất hụt hẫng, buồn bã. Mới đây, ông đã tìm được niềm vui mới với bà Sùng Thị Mỵ (51 tuổi) - người phụ nữ sống một mình trong căn nhà nhỏ ở Sơn La.

Sau khoảng 4 tháng trò chuyện qua mạng xã hội, hai tuần trước, cụ Lừ gọi con cháu lại nói muốn được gặp bà Mỵ.

Lúc đầu, con cháu ngỡ ngàng nhưng khi thấy sự quyết tâm và niềm vui của cha, cả gia đình đều ủng hộ.

...

Sau khi thống nhất, cụ Lừ bắt xe khách vượt hơn 1.200km từ Đắk Lắk ra Lào Cai. Sau đó, cụ được anh Ma Seo Lữ (đang sinh sống tại đây) chở bằng xe máy thêm hơn 300km đến Sơn La để gặp được người mình thương.

"Sau khi gặp nhau, ông bà quấn quýt không rời. Ông bà làm mâm cơm nhỏ rồi chia tay bà con, hàng xóm để bà Mỵ rời bản làng cùng ông vào Tây Nguyên sinh sống" - anh Ma Seo Lữ chia sẻ.

Còn ông Lý Seo Ký (45 tuổi, con trai ông Lừ) cho biết con cháu đã quây quần làm một bữa cơm giản dị để ra mắt với bà Mỵ.

"Ông bà đang làm thủ tục đăng ký kết hôn. Những ngày đầu, chúng tôi gọi mẹ, bà Mỵ còn ngại ngùng, nhưng rồi sự chân thành khiến mọi khoảng cách dần tan biến" - ông Ký xúc động nói.

CLIP: Câu chuyện tình và hành trình vượt 1.500km tìm người yêu của cụ Lý Seo Lừ do người cháu ghi nhận

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động