Choáng với khối tài sản bị kê biên của bà Trương Mỹ Lan: Hàng nghìn BĐS, du thuyền, tàu, siêu xe

Danh sách tài sản bị kê biên của bà Trương Mỹ Lan gồm hàng nghìn bất động sản, siêu xe, du thuyền.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan. Đồng thời, đề nghị truy tố 86 bị can về 7 tội danh khác nhau.

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố về các tội: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản.

Quá trình điều tra, C03 đã rà soát, xác minh, truy thu dòng tiền phạm tội và các tài khoản, tài sản đứng tên các bị can để thu hồi, kê phiên, phong tỏa, đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án.

Trong vụ án này, C03 đã thu giữ tổng số tiền là gần 599 tỷ đồng và gần 15 triệu USD liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan và các bị can. Đồng thời, phong tỏa 43 tài khoản ngân hàng của các bị can và cá nhân đứng tên hộ bị can, tổng số tiền phong tỏa là 1.896 tỷ đồng và gần 8,5 triệu USD; ngăn chặn giao dịch với số dư 789,8 tỷ đồng trong tài khoản mở Ngân hàng SCB.

Đối với bà Trương Mỹ Lan, C03 đã tiến hành tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng; 1.784 bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng;147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất thuộc dự án Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. HCM.

C03 cũng tiến hành kê biên đối với 1.237 bất động sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, kê biên 857 triệu cổ phần SCB của bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ, kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của các bị can trong vụ án.

Ngoài ra, C03 cũng kê biên 22 tài sản là phương tiện, gồm: 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bà Trương Mỹ Lan và Trương Huệ vân do các pháp nhân đứng tên. Bên cạnh đó còn có 1 sổ tiết kiệm, thiết bị điện tử và các đồ vật khác.

