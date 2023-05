Cận cảnh cầu thủ U22 Malaysia đấm tiền đạo Việt Nam, bị trọng tài đuổi thẳng

Your browser does not support the video tag.

Cận cảnh 2 lần U22 Malaysia chơi xấu bị phạt thẻ đỏ

Trong thế bất lợi về tỉ số, cầu thủ U22 Malaysia không giữ được bình tĩnh. Phút 79, Safwan Mazlan đấm Nguyễn Thanh Nhàn ngay trước mắt trọng tài và bị truất quyền thi đấu với tấm thẻ đỏ trực tiếp.

Sau đó chưa đầy 3 phút, Thanh Nhàn một lần nữa bị đối thủ phạm lỗi nguy hiểm. Cầu thủ U22 Malaysia nhận thẻ vàng thứ hai và bị đuổi khỏi sân. Với 9 người, U22 Malaysia không thể lật ngược tình thế và thua U22 Việt Nam với tỉ số 1-2.

Tác giả: MINH ANH

Nguồn tin: Báo VTC News