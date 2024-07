Bị cha dượng xâm hại, bé gái 10 tuổi phải nhập viện cấp cứu

Ngày 8-7, Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cho biết đang tạm giữ hình sự T.V.H (SN 1986; trú xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân) để điều tra về hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Trước đó, ngày 2-7, Công an huyện Hàm Tân tiếp nhận tin báo từ Công an xã Tân Thắng về việc nhận được thông tin từ Phòng Lao động - Thương Binh và xã hội huyện (do Tổng đài 111 trao đổi) cho hay tại xã Tân Thắng xảy ra vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là cháu H., SN 2014.

Công an huyện Hàm Tân phối hợp VKSND lấy lời khai T.V.H. Ảnh: Công an Hàm Tân



Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, lãnh đạo Công an huyện Hàm Tân đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra đến nhà vận động, thuyết phục cháu H. cùng người thân cung cấp thông tin để làm rõ vụ việc.

Công an huyện Hàm Tân sau đó xác định T.V.H, cha dượng nạn nhân, là nghi phạm. Tại cơ quan công an, T.V.H đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo đó, vào chiều 13-6, T.V.H đang ở nhà cùng vợ là bà T.T.K (trú xã Tân Thắng, chưa đăng ký kết hôn). Thấy cháu H., con gái riêng của vợ, đang xem điện thoại một mình ở phòng trên, T.V.H đã tiếp cận và thực hiện hành vi xâm hại.

Sau đó, T.VH uy hiếp, dặn cháu H. không được nói với ai, nếu có người hỏi thì phải nói là "bị cây đâm". Do mất máu quá nhiều, H. bị choáng và ngất xỉu, được mẹ và cha dượng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Vì vết thương quá nặng nên cháu H. được chuyển tuyến vào Bệnh viên Nhi Đồng 2 (TP HCM) để chữa trị.

Công an huyện Hàm Tân đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với T.V.H và củng cố hồ sơ để xử lý.

