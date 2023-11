Công ty CP Tập đoàn Bia Rượu và Nước giải khát Sao Vàng (SAVABECO) đã thổi luồng gió mới vào thị trường Bia Việt, với phương châm CHẤT LƯỢNG TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU.

Với mong muốn khẳng định chất lượng bia của người việt trên thị trường trong nước và quốc tế, SAVABECO đã không ngừng giữ vững hương vị và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời cũng cập nhật những sáng kiến mới và mẫu mã mới phù hợp hơn theo thời gian. Bên cạnh đó, với nguyên liệu thượng hạng là hoa bia nhập khẩu, dựa trên tiêu chuẩn chất lượng ISO và được sản xuất bởi tài năng của các nghệ nhân nấu bia người Việt, sản phẩm càng ngày càng khẳng định được chất lượng và hương vị bia tuyệt mà bạn trân quý.

Bên ngoài mỗi thùng Bia Sao Vàng phiên bản Tết sẽ được khoác lên bao bì Tết rực rỡ. Đây là món quà thiết thực, ý nghĩa để dành tặng người thân, mang đến niềm vui và lời chúc ý nghĩa trong dịp đặc biệt. Bia lon Sao Vàng với nồng độ 4.5% không chỉ là thức uống được hảo. Mỗi thùng bia được gửi trao trong mùa Tết năm nay là một món quà với chất lượng tuyệt hảo và mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc dành tặng cho những người ưa chuộng nhất trong mâm cơm tết, mà còn được sử dụng làm quà tặng quà biếu người thân, ông bà, cha mẹ, bạn bè,… trong dịp đón năm mới vô cùng ý nghĩa.

Mỗi thùng bia trao đi thể hiện sự quan tâm và mong muốn được gắn kết, gần gũi nhau hơn nữa trong cuộc sống, thay lời cảm ơn cho sự đồng hành và sát cánh bên nhau suốt cả năm dài. Với bao bì Tết này, thương hiệu Bia Sao Vàng mong muốn mang đến niềm vui, sự thịnh vượng, hy vọng và cảm giác may mắn bình an, giúp mọi người gắn kết và gần gũi nhau hơn trong đời sống hàng ngày. Đặc biệt là trong dịp tết đến xuân về, là cơ hội để những ai xa quê bôn ba với công việc cả năm có thể quay trở về để cùng thưởng thức bữa cơm nhà đầm ấm, cảm giác bình an khi được cùng nâng ly với mọi thành viên trong gia đình.

Đặc biệt, ưu đãi chào xuân 2022 Bia Sao Vàng tri ân khách hàng, chương trình khuyến mại “BẬT NẮP SAO VÀNG – KHAI XUÂN NHƯ Ý” với nhiều giải thưởng giá trị ẩn giấu dưới nắp lon Sao Vàng, chờ đón người dân "rước lộc" về nhà. Từ ngày 15/11/2023 đến hết ngày 15/02/2024, khách hàng từ 18 tuổi trở lên khi bật nắp lon Bia Sao Vàng sẽ có cơ hội trúng những giải thưởng may mắn được in tại mặt dưới nắp lon. Cơ cấu giải cơ hội Hàng trăm giải nhất mỗi giải 5.000.000VNĐ, Giải nhì 1.000.000VNĐ, cùng hàng triệu giải thưởng tiền mặt hấp dẫn khác. Thời gian đổi thưởng đến hết 18h30 ngày 15/03/2024.

Bia Sao Vàng là thương hiệu bia trực thuộc SAVABECO – thành viên Tập đoàn Hoành Sơn, là thức uống phổ biến được ưa thích của người dân miền Trung.

Với sự kết hợp của nhiều hoạt động đa dạng, từ chương trình khuyến mãi với nhiều phần quà hấp dẫn, Bia Sao Vàng mong muốn nâng tầm trải nghiệm Tết của người Việt, giúp họ tận hưởng một mùa lễ bên người thân một cách trọn vẹn nhất.

