Băng qua đường đón xe cho con đi nhập học, người phụ nữ bị ô tô đâm trúng: Clip gây ám ảnh

Đoạn camera hành trình ghi lại vụ tai nạn của một người phụ nữ khi chạy sang đường khiến người xem không khỏi xót xa. Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h10' ngày 23/8 trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng (Quảng Trị).

Tình huống giao thông được dân mạng nói đến nhiều như một lời cảnh báo tới tất cả mọi người để phòng tránh những sự cố không mong muốn.

Người phụ nữ chạy qua đường bị ô tô đâm tử vong.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô khách BKS 49E-017.xx, do anh Doãn Ngọc T. (SN 1982, trú tại huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến Km 787+400 quốc lộ 1 đoạn qua địa phận thôn Đông Sơn (Hải Sơn, Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), ô tô khách va chạm với người phụ nữ đang băng ngang đường. Vụ tai nạn xã khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị T. (SN 1968, trú tại thôn Hà Lỗ, xã Hải Phong, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Hải Sơn và xã Hải Phong, thời điểm gặp nạn, bà T. đang lên quốc lộ 1 để đón xe cho đứa con gái út là tân sinh viên đi nhập học.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

