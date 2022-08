Xuất hiện clip được cho là Shark Bình 'say đắm' bên Phương Oanh trong quán bar

Sự việc Shark Bình và Phương Oanh hẹn hò đang xôn xao trên các trang mạng xã hội. Mọi người biết đến mối quan hệ của 2 người khi hàng loạt hình ảnh thân thiết của cặp đôi được chia sẻ.

Đoạn clip được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội nghi Shark Bình và Phương Oanh ôm hôn thắm thiết trong quán bar.

Theo đó, một đoạn clip cũng được dân mạng chia sẻ rầm rộ ghi lại cảnh một đôi nam nữ nghi là Shark Bình và Phương Oanh ôm hôn thắm thiết trong quán bar.

Theo đoạn clip cho thấy, cặp đôi đang trong một quán bar đông người. Tất cả đang nhảy theo điệu nhạc, lúc này đôi nam nữ đã ôm nhau thắm thiết.

Ngay sau khi được chia sẻ, nhiều người nhanh chóng nhận ra và cho rằng nam chính trong đoạn clip chính là Shark Bình, nữ chính còn lại là Phương Oanh.

Ngay sau khi những ồn ào nổ ra, phía đại diện truyền thông của Shark Bình đã lên tiếng, cho biết nam doanh nhân và vợ cũ đã ly hôn khoảng 2-3 năm trước. Hiện tại, Shark Bình đang độc thân.

Chia sẻ với báo chí, Shark Bình cũng đã xác nhận điều đó, đồng thời khẳng định anh đang hẹn hò với Phương Oanh.

“Từ trước đến nay tôi luôn duy trì thói quen kín tiếng về các thông tin đời tư, vì ai cũng có cuộc sống, hoàn cảnh và cá tính riêng. Nên đây cũng là lần hiếm hoi tôi chia sẻ có giới hạn về đời tư của mình. Tôi đã có cuộc sống độc thân từ hơn 2 năm nay. Trong vài tháng gần đây tôi quen biết, tìm hiểu và có mối quan hệ tình cảm với Phương Oanh”, Shark Bình trả lời với Zing.vn.

Trước những ồn ào này, bà xã Shark Bình đã phủ nhận thông tin ly hôn. Chia sẻ với Dân Việt, bà Đào Lan Hương cho biết mình và Shark Bình chưa hề ly hôn như thông tin đang được chia sẻ. Bà Đào Lan Hương khẳng định cả hai chưa hề ra tòa, chưa hề ly hôn, "giấy kết hôn vẫn còn trong két tại ngôi nhà mà chúng tôi đang sống".

Bên cạnh đó bà Đào Lan Hương cũng chia sẻ bản thân rơi vào tình trạng khủng hoảng vì sự việc diễn ra quá bất ngờ. "Tôi đang rất lo lắng cho hai đứa con khi chúng biết chuyện này. Lỗi của người lớn mà trẻ con lại phải chịu thì rất tội cho chúng", bà Đào Lan Hương nói trên Dân Việt. Ngoài ra bà xã Shark Bình cũng cho biết sẽ ủy quyền cho luật sư giải quyết lùm xùm lần này.

Ngay sau khi những thông tin này được chia sẻ, Shark Bình đã có màn “quay xe” vào tối 26/8, cụ thể, trao đổi với Zing.vn, vị doanh nhân cho biết, "ông và vợ đã thoả thuận bằng miệng với nhau rằng trong thời gian ly thân, bất kỳ ai cũng có thể nộp đơn đồng thuận ly hôn đã ký để chấm dứt tình trạng hôn nhân".

Cụ thể, Shark Bình cho hay, từ năm 2018, giữa 2 vợ chồng đã có nhiều trục trặc và mâu thuẫn trong đời sống, nên từ cuối năm đó cặp đôi đã ký đơn đồng thuận ly hôn, đồng thời thoả thuận và thực hiện xong việc chia tài sản và thời gian chăm sóc con cái để mỗi người có cuộc sống riêng.

“Đến giữa năm 2020, chúng tôi đã không còn chung sống tại ngôi nhà cũ tại khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông. Cá nhân tôi đã chuyển ra sống một mình tại một chung cư ở quận khác, một thời gian sau vợ (cũ) của tôi cũng đã chuyển đến một nơi ở khác ở quận Hà Đông”, ông chia sẻ thêm về sự việc.

"Chúng tôi đã thoả thuận bằng miệng với nhau rằng trong thời gian ly thân, bất kỳ ai cũng có thể nộp đơn đồng thuận ly hôn đã ký để chấm dứt tình trạng hôn nhân. Sau này vì cảm thấy không thể cứu vãn nên tôi nộp đơn ra toà án nhân dân quận để chờ quyết định. Trong thời gian này mỗi bên đều có quyền tìm hiểu và có những mối quan hệ riêng”, Shark Bình khẳng định.

