Xôn xao clip Đàm Vĩnh Hưng và nữ CEO Đại Nam đứng chung sân khấu, hát múa ăn ý: Thực hư ra sao?

Gần đây, thông tin ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chính thức khởi kiện nữ CEO Đại Nam đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ dân mạng. Bên cạnh đó, theo tiết lộ từ phía cơ quan thẩm quyền , có 5 cá nhân đã trình đơn khởi kiện nữ CEO, trong đó có cả NS Hoài Linh.

Trong khi câu chuyện vẫn đang rất nóng thì cộng đồng mạng lại xôn xao trước đoạn clip được cho là của Đàm Vĩnh Hưng và nữ CEO. Cụ thể, trong đoạn clip Đàm Vĩnh Hưng đang hăng say hát, nữ CEO cũng đứng chung trên sân khấu và hết mình nhảy múa theo.

Tuy nhiên, đây thật ra chỉ là một sản phẩm cắt ghép từ dân mạng. Theo đó, hình ảnh của nữ CEO được cắt ra từ một buổi livestream và được tách nền, lồng ghép khéo léo vào đoạn clip hát live của Đàm Vĩnh Hưng. Thế nhưng dưới sự quan tâm đặc biệt của khán giả, đoạn clip được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội video đang rất phổ biến là Tik Tok.

Trước đó, không dưới một lần dân mạng ra tay chỉnh sửa, cắt ghép những đoạn clip của Đàm Vĩnh Hưng và nữ CEO này với nhau. Điều này cho thấy dân mạng không chỉ quan tâm mà còn rất chịu khó sáng tạo thêm những mảng miếng không ai ngờ tới trong vụ ồn ào này.

Về phía nữ CEO, sau khi biết được thông tin từ Đàm Vĩnh Hưng thì cũng đã có những phản hồi chính thức trên trang cá nhân. Hiện tại, cộng đồng mạng vẫn đang rất nóng lòng theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện giữa nữ CEO và những nghệ sĩ đã được điểm mặt gọi tên.

