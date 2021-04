Xin giúp bé Ánh tìm lại sự sống!

10 tuổi mồ côi mẹ, lớn lên trong cảnh nghèo khó nhưng cô vẫn cố gắng thực hiện ước mơ trở thành giáo viên. Những tưởng sẽ đỡ vất vả hơn khi lập gia đình và được về nhận công tác tại Trường THCS Mai Hùng (Quỳnh Lưu - Nghệ An), nhưng một lần nữa cô lại gặp chuyện không may khi con gái thứ 3 là bé Ngọc Ánh bị tim bẩm sinh và dị tật không có hậu môn.

8 tháng tuổi, Ánh chỉ nặng 1,6kg. Suốt thời gian ấy, vợ chồng cô Nguyên thường xuyên túc trực cùng con tại Bệnh viện (BV) Nhi Nghệ An và BV Nhi trung ương (Hà Nội). Những ngày phải vào viện lo cho Ánh, 2 đứa con lớn của cô Nguyên - lớn lên 9, nhỏ mới 5 tuổi - phải gửi nhờ hàng xóm trông giúp. Kinh tế gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào khoản lương giáo viên ít ỏi của cô; chồng làm bảo vệ, thu nhập đã thấp lại thường xuyên xin nghỉ để vừa lo cho con vừa chăm sóc người mẹ lâm bạo bệnh. Những khoản vay do bệnh tật ngày càng lớn dần, trong khi bé Ánh phải qua nhiều ca đại phẫu mới có cơ hội tìm lại sự sống. Hiện bé đang điều trị tại phòng 612 - khoa Ngoại tổng hợp BV Nhi trung ương.

Rất mong được những tấm lòng bạn đọc gần xa giúp bé Ánh thêm điều kiện phẫu thuật để duy trì sự sống. Mọi sự hỗ trợ xin chuyển về tài khoản Nguyễn Thị Thủy Nguyên, số 3624215001199 Ngân hàng Agribank Hoàng Mai - Nghệ An, hoặc gửi đến hoặc gửi về Ban công tác bạn đọc Báo Công an TP.Hồ Chí Minh (số 110 Nguyễn Du, quận 1, TPHCM), số điện thoại 028.38293167; hoặc tài khoản xã hội từ thiện: Báo Công an TPHCM (XH-TT) số: 0071001983085, ngân hàng Vietcombank chi nhánh TPHCM.

Tác giả: A.Tĩnh

Nguồn tin: Báo Công an TPHCM