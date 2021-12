Xe đầu kéo ôm cua, một phụ nữ đi xe đạp điện tử vong

Công an TP Dĩ An, Bình Dương cho biết đang điều tra vụ tai nạn giao thông làm người phụ nữ bị xe container cán chết thương tâm.

Hiện trường vụ tai nạn



Theo đó, khoảng 19h45 tối 2/12, xe container BKS: 60C-123.31 chạy trên đường Nguyễn Thị Minh Khai hướng từ đường Lê Hồng Phong ra đường Mỹ Phước Tân Vạn, thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An.

Khi tới ngã tư với đường Mỹ Phước Tân Vạn, tài xế cho xe rẽ phải. Trong lúc đang ôm cua thì va chạm với xe đạp điện do một phụ nữ điều khiển chạy cùng chiều bên phải.

Chiếc xe đạp điện của nạn nhân bị hư hỏng nặng sau tai nạn

Va chạm làm cho người phụ nữ và chiếc xe đạp điện lọt dưới gầm, bị bánh xe container cán qua. Nạn nhân bị thương nặng, nhanh chóng được đưa vào bệnh viện Dĩ An cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Công an TP Dĩ An đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông. Do hiện trường xảy ra ngay giao lộ làm cho giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Xe đầu kéo đậu bên đường sau tai nạn



Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Hồng Thu (44 tuổi, quê Cần Thơ), làm việc ở Bình Dương.

