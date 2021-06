Ngày 17/6, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 1 phút ghi nhận cảnh một xe ô tô tải thùng kín không chịu nhường đường cho xe cứu thương trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang đã khẩn trương xác minh làm rõ.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào 9h55' sáng 17/6, tại Km 122+900 đến Km 123+600, địa phận huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Clip: Xe cấp cứu chở bệnh nhân Covid-19 hú còi, xe tải "giả điếc" không chịu nhường đường (Nguồn: FB)

Tài xế xe tải là ông L.H.T., trú tại xã Tri Trung, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Xe ô tô cứu thương khi đó đang chở bệnh nhân Covid-19 từ Bệnh viện dã chiến số 2 (tỉnh Bắc Giang) về huyện Việt Yên.

Phòng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt đối với tài xế xe tải về hành vi điều khiển xe ô tô không nhường đường xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên khi làm nhiệm vụ. Mức phạt tiền 4 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.

Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về nhường đường cho xe được quyền ưu tiên khi tham gia giao thông.

Tác giả: Minh Nhân

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị