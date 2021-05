Xác minh thông tin cán bộ công an đứng nhìn tài xế vật lộn với tên cướp

Người đàn ông được cộng đồng mạng cho là công an đứng nhìn tài xế vật lộn với tên cướp

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH



Liên quan đến vụ cướp taxi xảy ra tại H.Thanh Oai (Hà Nội) chiều 16.5, mạng xã hội đang lan truyền một đoạn video dài 1 phút 30 giây ghi lại thời điểm khống chế tên cướp.

Your browser does not support the video tag.

Xôn xao vụ người mặc cảnh phục công an đứng nhìn dân vật lộn bắt cướp

Theo nội dung đoạn video, một người đàn ông đang ghì, đè tên cướp giữa đường Cienco 5 Khu đô thị Thanh Hà (H.Thanh Oai), cả 2 người dính đầy máu. Người đàn ông vừa đè tên cuớp vừa hô “giúp em với”.

Đáng chú ý, thông tin trên mạng xã hội và video thể hiện có một người đàn ông mặc quần được cho là cảnh phục công an đứng gần đó chứng kiến nhưng không vào giúp khống chế tên cướp, mà chỉ lấy điện thoại ra gọi. Một lúc sau người dân đã vào hỗ trợ khống chế tên cướp.

Người dân giúp tài xế taxi khống chế tên cướp ẢNH CHỤP MÀN HÌNH



Liên quan đến vấn đề này, một nguồn tin của Thanh Niên tại H.Thanh Oai cho biết, người đàn ông vật lộn với tên cướp chính là tài xế taxi, nạn nhân.

...

Theo nguồn tin, tài xế taxi bị đâm vào khu vực tim, sau khi vật lộn với tên cướp thì được đưa vào viện, đêm 16.5 đã được mổ cấp cứu. Tên cướp sau đó bị khống chế, đưa về Công an H.Thanh Oai tạm giữ, phục vụ điều tra.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin này và đang cho kiểm tra, làm rõ.

Nghi phạm bị khống chế, đưa về Công an H.Thanh Oai phục vụ điều tra ẢNH CTV



Trước đó, khoảng 16 giờ 20 chiều 16.5, người dân lưu thông trên đường Cienco 5 thì nghe tiếng tài xế taxi tri hô “cướp, cướp”, đã hỗ trợ nam tài xế và lực lượng chức năng khống chế tên cướp.

Nghi phạm gây ra sự việc được xác định là Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, quê tại H.Cẩm Thủy, Thanh Hóa). Đáng chú ý, Sáu là kẻ đã đâm tử vong một bé trai cùng quê, đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã đặc biệt về tội giết người.

Cụ thể, khoảng 16 giờ 20 ngày 23.4, Sáu cùng bạn đi xe máy đến tiệm cầm đồ Hải Lý (phố Quang Trung, TT.Phong Sơn, H.Cẩm Thuỷ) để chuộc lại tài sản.

Do chủ tiệm đã thanh lý đồ cầm cố của Sáu nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sáu sau đó dùng dao đâm con trai chủ tiệm tử vong rồi bỏ trốn.

Ngày 28.4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã Sáu để phục vụ điều tra.

Tác giả: Trần Cường



Nguồn tin: Báo Thanh Niên