Vụ người đàn ông bị chém lìa đầu ở quận 7: Hung khí là cây kiếm dài gần 40cm

Ngày 27/9, Công an quận 7 vẫn đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai với Trần Huy (SN 1987, ngụ tỉnh Lâm Đồng, trú quận 7) để làm rõ hành vi dùng kiếm chém lìa đầu anh V. (SN 1977, ngụ quận 7) vào chiều 26/9.

Huy tại cơ quan công an



Theo điều tra, khoảng 15h ngày 26/9, Huy và anh V. nói chuyện tại căn nhà của Huy ở con hẻm đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM. Sau một lúc, Huy và anh V. mâu thuẫn nên cự cãi và xông vào đánh nhau.

Trong lúc bực tức, Huy dùng cây kiếm dài gần 40cm chém vào cổ anh V. dẫn tới đứt lìa phần đầu anh này. Sau đó, Huy mang phần đầu vứt ra phía trước căn nhà của mình rồi quay lại nhà khoá cửa. Người dân phát hiện nên đã báo công an.

Công an có mặt tại hiện trường



Công an có mặt khuyên can Huy buông bỏ kiếm đầu thú nhưng Huy có biểu hiện tinh thần không bình thường và không chịu mở cửa. Hơn 1 giờ sau, Huy mở cửa và bị công an khống chế đưa về trụ sở làm việc.

Tác giả: Minh Tuệ



Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn